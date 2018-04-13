Народный артист СССР Василий Лановой представил в Твери моноспектакль на тему Великой Отечественной войны

23 апреля в областном дворце культуры «Пролетарка» Твери состоялась общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!». Проект является частью общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». В основе программы – показ моноспектакля Василия Ланового на тему Великой Отечественной войны. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие народному артисту СССР, который вновь посетил областную столицу.

«Ваш моноспектакль, который проходит в преддверии 73-летней годовщины Великой Победы, является центральным событием одноименной общественно-патриотической акции. Вносит большой вклад в сохранение памяти о подвиге и героизме защитников Отечества, обеспечение преемственности поколений. От имени жителей Тверской области выражаю Вам глубокую благодарность за реализацию этого значимого патриотического проекта», – отмечено в приветственном адресе от Игоря Рудени.

На концерт пришли ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных патриотических организаций, в том числе юнармейцы, а также суворовцы, жители и гости Твери, участники движения «Бессмертный полк».

В ряды «Бессмертного полка» встает и Василий Лановой. В нем он идет с портретами родителей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились на заводе, помогали фронту.

«Я горжусь, что движение «Бессмертный полк» получило такое развитие. Мы должны быть благодарны тому поколению. Оно спасло русскую душу, культуру, искусство, спасло русское государство», – сказал Василий Лановой.

В ходе спектакля в исполнении артиста прозвучали стихи и песни о войне, воспоминания о военном детстве, рассказы о работе в театре и кино. В завершение любой желающий мог сфотографироваться с Василием Лановым и получить его автограф.

Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», названная по строчке стихотворения поэта Роберта Рождественского, проходит с 2014 года. Ее главная цель – сохранение памяти о доблести и героизме русского народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках акции проходят митинги, встречи с активистами общественного движения «Бессмертный полк», участниками Российского движения школьников, суворовцами и кадетами.

Ежегодно в рамках акции в разных городах России и Государственном Кремлевском Дворце проходят концертные программы с участием Василия Ланового.

Пресс-служба Правительства Тверской области