Игорь Руденя обсудил вопросы развития Тверской области с членами депутатских фракций Законодательного Собрания региона

23 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве встречи с членами депутатских фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР в Законодательном Собрании Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

«Ключевые направления нашей общей работы лежат в плоскости реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Это ремонт местных дорог, повышение доступности медицинского обслуживания, особенно в сельской местности, это комплекс мер по поддержке молодых и многодетных семей, обеспечение детей до трёх лет местами в ясельных группах. Главная задача — повышение благополучия граждан, улучшение демографической ситуации в регионе», — обозначил Игорь Руденя.

На уровне региона разработан план по реализации Послания Президента. При Законодательном Собрании Тверской области сформирована рабочая группа по законодательному обеспечению этой работы, в которую вошли представители всех фракций, главы муниципалитетов. С инициативой о создании органа выступил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Форуме муниципальных образований Тверской области в марте.

Важное направление — участие Верхневолжья в реализации программы пространственного развития Российской Федерации. Для Верхневолжья особое значение имеет вопрос модернизации системы ЖКХ, акцентировал Игорь Руденя.

В числе тем, которые рассмотрели на встречах — развитие экономики и налогового администрирования в муниципальных образованиях, совершенствование межбюджетных отношений, внедрение технологий телемедицины, создание рабочих мест для молодых специалистов, повышение эффективности системы предоставления льгот жителям региона.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области Виктор Константинов выступил с предложением увеличить общий объём финансирования программы поддержки местных инициатив, которая реализуется в том числе при участии депутатов. Также, по его мнению, народные избранники могут войти в комиссии по приёмке объектов в рамках ППМИ, а также других федеральных и областных проектов.

Представителей фракции КПРФ на встрече с Игорем Руденей интересовал вопрос перспектив дорожного строительства в регионе. Члены фракции заявили, что поддерживают областную стратегию ремонта дорог, отметив, что самое главное – это качество и стоимость работ.

Также обсуждался вопрос улучшения водоснабжения в ряде муниципальных образований области. В частности, беспокойство у парламентариев вызывает ситуация в Ржеве, Вышнем Волочке. Решение данного вопроса возможно в рамках работы по централизации коммунальных активов, подчеркнул Игорь Руденя. Соответствующая работа сейчас ведется Правительством Тверской области.

В ходе общения с членами фракции «Справедливая Россия» одной из главных тем стало привлечение инвестиций в Тверскую область, развитие производств, поддержка предприятий. Губернатор сообщил, что в регионе сформирован перечень приоритетных отраслей. В частности, это пищевая промышленность, перерабатывающие производства. Регион готов содействовать в организации необходимой для развития производств инфраструктуры.

Кроме того, речь шла о решении вопросов обманутых дольщиков, предоставления социальных льгот отдельным категориям граждан.

В разговоре с представителями фракции ЛДПР были подняты темы развития сети ФАПов, лекарственного обеспечения, совершенствования службы скорой помощи на территории Верхневолжья, роста туристического потенциала региона. Ряд вопросов коснулся дорожно-транспортной сети, в том числе строительства Западного моста в Твери.

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, такие встречи Губернатора с депутатами важны для обеспечения системного взаимодействия между органами исполнительной и законодательной власти региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области