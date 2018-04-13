Восстановлены имена 35 неизвестных солдат из Тверской области, захороненных на территории Австрии

Представители международного военно-мемориального центра

«Возвращенные имена» восстановили имена 35 уроженцев Тверской области, павших и захороненных на территории Австрии в 1945 году. Проект «Общественная дипломатия защищает персональную память каждого из павших воинов-освободителей Европы» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в рамках реализации проекта удалось восстановить имена более трех тысяч павших советских воинов, захороненных как «неизвестные солдаты» на территории Австрии. Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте организации - http://mvmcenter.ru/

Сейчас ведется работа по внесению этих имен на памятные знаки мемориалов Австрии. Одновременно будет вестись поиск родственников павших солдат и офицеров.

Для того, чтобы дети погибших участников Великой Отечественной войны могли попасть к месту захоронения родителей, в Тверской области

установлена компенсация на оплату проезда. На эти цели в региональном бюджете на 2018 год заложен 1 млн рублей. Компенсация предоставляется один раз в 2 года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей. Выплаты будут производиться через центры социальной поддержки населения. Если эта форма поддержки будет востребована, региональная власть готова увеличить сумму и предоставлять её ежегодно.

Пресс-служба Правительства Тверской области