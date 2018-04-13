В Тверской области завершается восстановление основной сети линий электропередачи

Восстановление электроснабжения на территории Тверской области обсуждалось на оперативном совещании с членами регионального Правительства, которое 23 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«У нас в эти выходные, как и по всему ЦФО, прошел циклон. Было много отключений. Хотел бы выразить благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий. Была проделана огромная работа. Мы были на связи с руководством «Россетей», «МРСК-Центра», – сказал Игорь Руденя.

По информации «Тверьэнерго», в настоящее время в Тверской области завершаются аварийно-восстановительные работы на высоковольтных сетях 110-35 кВ. Установлены все места повреждений линий электропередачи, идет их устранение. Одновременно с этим ведется ремонт распределительной сети. После того, как основная сеть начнет функционировать по штатной схеме энергоснабжения, восстановление распределительной сети 10-0,4 кВ значительно ускорится.

Работа по возобновлению электроснабжения идет при взаимодействии «МРСК Центра» с Правительством Тверской области, совместно с региональным Управлением МЧС, органами муниципальной власти.

Вместе со спасателями расчищаются завалы деревьев на линиях электропередачи и на подъездах к ним. На труднодоступных территориях используется высокопроходимая техника и плавсредства.

Для скорейшего восстановления электроснабжения в Тверской области была увеличена группировка сил и средств. В помощь специалистам «Тверьэнерго» были направлены энергетики смоленского, брянского, липецкого, костромского, воронежского, орловского, ярославского, нижегородского филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Также по решению штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети» к аварийно-восстановительным работам в Верхневолжье привлечены силы и средства ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС».

Продолжает работу бесплатная «горячая линия». По вопросам восстановления электроснабжения граждане могут обращаться по телефону 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону+7915-38-000-38 в Telegram и Viber.

Пресс-служба Правительства Тверской области.