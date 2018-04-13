Губернатор Игорь Руденя демонстрирует стабильность в «Кремлевском рейтинге»

Игорь Руденя вновь получил «четверку» в «Кремлевском рейтинге губернаторов России», который два раза в год выпускает Центр развития региональной политики. Об этом сообщается на сайте «Русского репортера».

Позиции Игоря Рудени в рейтинге стабильны в течение всего срока работы в регионе. Это, по мнению экспертов, обусловлено эффективной бюджетной политикой Правительства Тверской области, в частности, снижением уровня госдолга, а также активным привлечением федеральных источников развития региональной экономики и социальной сферы.

Твердую «четверку» авторы исследования поставили губернаторам пяти регионов ЦФО. Кроме Игоря Рудени, «хорошистами» стали руководители Белгородской, Калужской, Костромской и Тамбовской областей.

Центр развития региональной политики публикует «Кремлевский рейтинг губернаторов РФ» с 2009 года. В исследовании принимают участие более 100 ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналисты, общественные деятели, политологи, представители органов власти, социологи. Кроме того, учитываются показатели медиастатистики, данные спецслужб об уровне спокойствия, экономические показатели, инсайдерская информация.

Павел Голованов.