Сельскохозяйственные кооперативы Тверской области могут приобрести технику по специальной программе «Росагролизинга»

АО «Росагролизинг» реализует специальную программу по развитию сельскохозяйственной кооперации, в рамках которой ведётся строительство элеваторных комплексов, поставка оборудования для переработки животноводческой продукции, обновление производственной базы кооперативных хозяйств, создание машинно-технологических компаний. С 2016 года между Правительством Тверской области и «Росагролизингом» действует соглашение о сотрудничестве, подписанное главой региона Игорем Руденей и гендиректором акционерного общества Валерием Назаровым.

«Обновление и расширение парка сельскохозяйственных машин поможет более эффективно решать задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Новая программа «Росагролизинга» для сельхозкооперативов предусматривает сниженный авансовый платёж (от 15%), квартальную периодичность платежей, отсутствие требований к гарантийному обеспечению. Срок договора финансовой аренды — до 10 лет.

Проект нацелен на вовлечение хозяйств в сельхозкооперацию, создание новых рабочих мест, обеспечение проведения работ в оптимальные сроки, рост мощностей и стабилизацию финансового состояния сельхозпроизводителей.

АО «Росагролизинг» — госкомпания, созданная для решения поставленных Правительством Российской Федерации задач по модернизации АПК. С помощью «Росагролизинга» сельхозпроизводители могут приобретать технику и оборудование на основе лизинговых договоров по льготной ставке с отсрочкой первого платежа в 6 месяцев и без залога. Также этот механизм поддержки даёт возможность увеличить поголовье животных, организовать переработку продукции.

С 2014 по 2017 годы сельхозтоваропроизводители Верхневолжья обновили более 760 единиц сельхозтехники и оборудования с использованием средств бюджета Тверской области, в том числе в рамках сотрудничества с «Росагролизингом». В прошлом году объём субсидий по данному направлению составил 37,5 млн рублей.

В 2018 году на реализацию государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области», в которую, в частности, входит обновление парка сельскохозяйственной техники, заложено более 1,9 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области