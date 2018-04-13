Конкурс «Камера образцового содержания».

В следственном изоляторе № 1 города Твери подвели итоги конкурса «Камера образцового содержания» среди камерных помещений, в которых содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые. Участники оценивались по нескольким критериям: порядок в камере, соблюдение санитарных правил, знание обязанностей подозреваемых и обвиняемых, распорядка дня, что запрещается делать во время содержания под стражей. Комиссия сотрудников, оценивающая конкурсантов, собрала все необходимые данные и предоставила начальнику учреждения Андрею Владимировичу Рябкову, который в свою очередь определил лучшие камерные помещения. По результатам конкурса две камеры, в которых содержатся пять несовершеннолетних парней, признаны победителями и получили от руководства учреждения подарки: именные сертификаты на посещение спортивного зала и по коробке конфет.

Администрация ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области.