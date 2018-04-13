В Тверской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения

21 апреля произошло отключение электричества. Ситуация находится под контролем Губернатора Игоря Рудени. Восстановительные работы координируются совместно с компаниями ПАО «Россетти», ПАО «МРСК Центра».

По информации «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», из-за опасных метеорологических явлений 21 апреля были повреждены линии электропередачи в Западнодвинском, Вышневолоцком, Зубцовском, Калининском, Кесовогорском, Кимрском, Нелидовском, Пеновском, Спировском, Старицком, Торжокском, Торопецком районах, Осташковском городском округе и других муниципальных образованиях.

В настоящее время ведутся работы по устранению завалов деревьев, ремонту опор, натяжке проводов. Всего задействовано 166 бригад энергетиков в количестве 664 человек, оснащенных 185 единицами техники.

В помощь тверским энергетикам направлены специалисты смоленского, брянского, липецкого, костромского, воронежского, орловского, ярославского, нижегородского филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Также по решению Штаба «Россетей» к аварийно-восстановительным работам в Верхневолжье привлечены силы и средства ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС».

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий ведется совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области, администрациями муниципальных образований региона, которые участвуют в расчистке просек и подъездных путей, распиловке упавших на провода деревьев.

Восстановительные работы курируют заместитель Председателя Правительства Татьяна Жарлицына, Министр строительства и ЖКХ региона Андрей Волгин.

Для обеспечения жителей электроэнергией населенные пункты области, там, где это позволяет ситуация, запитываются по временным схемам электроснабжения. Используются 22 резервных источника снабжения (РИСЭ) общей мощностью 1,23 MBA. К вечеру в регион направят еще 24 РИСЭ.

По вопросам восстановления электроснабжения граждане могут обращаться по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-50-50-115.

Пресс-служба Правительства Тверской области.