21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые жители Тверской области,

работники и ветераны органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот государственный праздник, а также зафиксированные в Конституции Российской Федерации принципы деятельности органов

местного самоуправления подчеркивают особую роль местной власти в социально-экономическом развитии России и каждой ее территории.

Именно эффективная деятельность органов местного самоуправления в значительной степени определяет качество жизни каждого человека. От их работы зависит решение актуальных вопросов в социальной сфере и благоустройстве населенных пунктов, работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, укрепление экономики и создание новых рабочих мест.

Желаю работникам органов местного самоуправления энергии и новых достижений в работе, а всем жителям региона – крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

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