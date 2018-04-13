В Тверской области начались весенне-полевые работы

В Тверской области началась весенняя посевная кампания. В работе на полях региона задействовано более 5700 единиц сельскохозяйственной техники. Яровой сев проведен на площади 65 га.

Президент РФ Владимир Путин 12 марта на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей поставил задачу повышать качество выпускаемой сельхозпроизводителями продукции, наращивать конкурентоспособность и самообеспеченность по отдельным товарным позициям.

«Мы существенно увеличили поддержку АПК. В текущем году особое внимание – развитию средних и малых форм хозяйствования. По отраслям классическими для нас являются льноводство, производства молока и мяса. Одна из ключевых задач – ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства региона, посвященном подготовке к сезону полевых работ.

По информации Министерства сельского хозяйства Тверской области, яровой сев в 2018 году составит 152,8 тыс. га.Планируется посеять 64,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур; 6,8 тыс. га льна долгунца; 21,4 тыс. га картофеля; 4,1 тыс. га овощей; 2,1 тыс. га масличных культур; 53,8 тыс. га кормовых культур. В сельскохозяйственных организациях озимые культуры на зерно под урожай 2018 года посеяны на площади 7,8 тыс. га.

Планируется, что в текущем году в оборот будет введено 20 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозземель.

Первыми в регионе к весенне-полевым работам приступили сельхозтоваропроизводители Зубцовского района. В настоящее время аграрии Верхневолжья проводят культивацию зяби, весновспашку, подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав, сев яровых культур.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, объёмы производства сельскохозяйственной продукции в этом году составят в денежном выражении 39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области