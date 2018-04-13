В Твери наградили победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Инженер года-2017» от Верхневолжья

20 апреля в Твери состоялось награждение победителейXVIII всероссийского конкурса «Инженер года-2017» от Верхневолжья. В Тверской области признаны лучшими 33 специалиста, в том числе звания лауреатов удостоены 18 человек. Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам мероприятия.

«Инженерная мысль – важнейший ресурс развития страны, модернизации промышленности и перехода к цифровой экономике. Успешное решение современных задач невозможно без высокообразованных людей, способных генерировать прорывные идеи и принимать нестандартные решения. Именно такие специалисты обеспечивают рост производительности труда и эффективность технологических процессов», – отмечено в приветственном адресе от Игоря Рудени.

Всероссийский конкурс «Инженер года» включает 43 номинации: авиация и космонавтика, атомная энергетика, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, приборостроение и другие.

Конкурс проходит в два тура. Победители и лауреаты определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В предварительном этапе конкурса «Инженер года-2017» приняли участие около 70 тысяч человек из 57 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 212 участников по версии «Профессиональные инженеры», в том числе 10 тверских специалистов. 151 человек – по версии «Инженерное искусство молодых», включая восемь представителей Тверской области.

Лучшими инженерами Тверской области признаны специалисты Калининской атомной станции, Тверского вагонзавода, ЗАО «Вагонкомплект», ООО Лихославльский завод «Светотехника», ОАО «Центросвармаш», ПАО «Электромеханика», «Калининатомтехэнерго», АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», ЗАО научная организация «Тверской институт вагоностроения», АО «Диэлектрические кабельные системы», филиала «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина»-«Завод Звезда», «Проектной мастерской индивидуального предпринимателя Аршанова В.И.», клинико-диагностического центра «ВЕРА».

В числе победителей и лауреатов также ученые Тверского государственного университета, Военной академии ВКО им. Жукова, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета, Тверского технологического колледжа.

Кроме того, 13 специалистам Верхневолжья присвоено звание «Профессиональный инженер России». Всего за период проведения конкурса это звание присвоено 610 специалистам из Тверской области, из них лауреатами конкурса стали 227 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области