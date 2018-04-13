Заслуженный врач России Евгений Корниевский: «Губернатор Игорь Руденя обращает особое внимание на качество здравоохранения в малых городах»

«Губернатор Игорь Руденя активно взялся за исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию и обращает особое внимание на качество и доступность здравоохранения в малых городах и отдаленных населенных пунктах Тверской области», – заявил Почетный гражданин Вышневолоцкого района, заслуженный врач России Евгений Корниевский, комментируя решение Бюджетной комиссии Тверской области о распределении средств на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения региона в 2018 году.

По мнению Евгения Корниевского, прежде, чем оснащать больницы и поликлиники современным оборудованием, необходимо привести в нормальное состояние сами помещения

«Медицинским учреждениям, прежде всего, нужны хорошие стены», – отметил эксперт.

Евгений Корниевский, который также является членом Общественного совета при администрации Вышневолоцкого района, подчеркнул, что одного лишь выделения средств недостаточно.

«Важно проконтролировать со стороны областной и местной власти, чтобы деньги были освоены в полном объеме и в соответствии с обозначенными целями», – сказал Корниевский.

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя 19 апреля, были распределены 268 млн рублей из региональной казны на ремонт и укрепление материально-технической базы 46 учреждений здравоохранения Верхневолжья. Средства будут направлены, в том числе, на капитальный ремонт поликлиники Вышневолоцкой ЦРБ, а также на капремонт отмостки вокруг здания Вышневолоцкого детского психоневрологического санатория № 1 и замену оконных блоков.