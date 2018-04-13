Депутат ТГД Светлана Козлова: «Губернатор Игорь Руденя сделал первый шаг в реализации приоритетного демографического проекта»

«Губернатор Игорь Руденя задает высокий темп в решении вопросов развития системы здравоохранения Тверской области», – заявила депутат Тверской городской Думы (фракция партии «Единая Россия») Светлана Козлова, комментируя итоги заседания региональной Бюджетной комиссии, на котором 19 апреля были распределены средства на проведение в 2018 году ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 46 учреждений здравоохранения.

По мнению депутата, это решение является одним из звеньев демографической политики Тверской области.

«Только на прошлой неделе губернатор Игорь Руденя поставил региональному правительству задачу по разработке приоритетного регионального проекта в сфере демографии. Важно, что он не стал дожидаться формализации заявленных инициатив в виде системного документа и уже сделал первый шаг в реализации проекта», – сказала Светлана Козлова.

Своевременное распределение средств позволит провести необходимые мероприятия по закупке оборудования, разработке проектной документации и ремонту учреждений в оптимальные сроки, считает депутат.

Светлана Козлова также акцентировала внимание на том, что при ремонте медицинских помещений необходимо учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

На заседании Бюджетной комиссии 19 апреля распределение средств регионального бюджета на проведение в 2018 году ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 46 учреждений здравоохранения, из них 17 расположены в Твери.

«Укрепление материально-технической базы учреждений играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области. Необходимо, чтобы все строительные и ремонтные работы прошли в установленные сроки. Важно обеспечить контроль за их проведением. Мы выделяем достаточно серьёзные объёмы средств, они должны быть эффективно потрачены», – заявил Игорь Руденя.

Всего на эти цели предлагается направить более 268 млн рублей из регионального бюджета.

Павел Голованов