22 объекта теплоснабжения в муниципалитетах Тверской области отремонтируют при поддержке бюджета региона в 2018 году

На капремонт объектов теплоэнергетического комплекса в муниципалитетах Тверской области в 2018 году планируется направить более 94,6 млн рублей. Из них 75,7 млн рублей — средства региональной казны, 18,9 млн рублей — местных бюджетов. Работы планируется провести на 22 объектах, в том числе на более чем 9 км теплосетей и в 4 котельных. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Самое важное в этой работе — сезонность. Необходимо, чтобы модернизация объектов ЖКХ прошла в установленные сроки, до начала отопительного сезона», — обозначил Игорь Руденя.

В Андреаполе предполагается капитальный ремонт участков теплосетей от котельной №3 по ул. Боровая, а также на ул. Гагарина. В котельной Ивановского сельского дома культуры в Весьегонском районе запланирована замена котла, в Западной Двине — капремонт теплоэнергетического оборудования в котельной на ул. Кирова. В селе Лесное — капитальный ремонт котельной №3 и котельной районного дома культуры.

В Лихославле в план ремонта включён участок тепловых сетей на ул. Первомайская, в Нелидово — два участка на ул. Строителей, в посёлке Селижарово — участки на ул. Ленина– ул. Правды и на ул. Гагарина.

В Старице планируется отремонтировать тепловые сети на ул. Захарова и ул. Чернозерского, в Старицком районе — сети в сёлах Емельяново и Красное, деревнях Архангельское и Ново-Ямская. В Торопце — трубопровод теплоснабжения на ул. Стрелецкая. В Удомельском городском округе — теплосети в деревнях Михайлово, Попово, Копачево, Ивановское.

Реализация запланированных мероприятий позволит снизить аварийность и технологические потери на объектах ЖКХ, а также повысить качество услуг по теплоснабжению для тысяч жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.