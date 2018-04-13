Количество выявленных в ЦФО поддельных денежных знаков Банка России продолжает сокращаться

Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО информирует о том, что в
банковском секторе Центрального федерального округа в 1 квартале 2018 года
выявлено 4914 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. По
сравнению с 4 кварталом 2017 года их количество уменьшилось на 1230 единиц,
что говорит о тенденции к сокращению числа поддельных банкнот в ЦФО.
В настоящее время чаще всего подделывают банкноты Банка России
номиналом 5 тысяч рублей: в 1 квартале 2018 года их выявлено 3232 шт. - 65,8% от
общего количества обнаруженных фальшивок, что на 968 шт. меньше по
сравнению с четвертым кварталом 2017 года.
По сравнению с четвертым кварталом 2017 года:
– количество выявленных поддельных банкнот Банка России номиналом
1 тысяча рублей составило 1572 шт. – 32% от общего количества;
– подделок номиналом 500 рублей обнаружено – 84 шт. – 1,7% от общего
количества.
Поддельных банкнот номиналом 100, 50 и 10 рублей выявлено 9, 1 и 1 шт.
соответственно.
В 1 квартале 2018 года в Центральном федеральном округе также
обнаружены 1 поддельная монета Банка России номиналом 10 рублей и
14 поддельных монет Банка России номиналом 5 рублей.
Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков
иностранных государств в целом по ЦФО в первом квартале 2018 года составило
713 шт. Здесь традиционно лидирует доллар США – выявлено 670 поддельных
банкнот, евро – 42 выявленных подделки.
Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых
современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не
уступают ведущим мировым валютам. Регулятор постоянно проводит
мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества, среди
которых важную роль занимает информирование населения о признаках
подлинности и платёжеспособности денежных знаков; подробная информация о
таких признаках размещена на сайте регулятора www.cbr.ru
в разделе «Банкноты и
монеты».