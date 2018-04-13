Количество выявленных в ЦФО поддельных денежных знаков Банка России продолжает сокращаться

Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО информирует о том, что в

банковском секторе Центрального федерального округа в 1 квартале 2018 года

выявлено 4914 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. По

сравнению с 4 кварталом 2017 года их количество уменьшилось на 1230 единиц,

что говорит о тенденции к сокращению числа поддельных банкнот в ЦФО.

В настоящее время чаще всего подделывают банкноты Банка России

номиналом 5 тысяч рублей: в 1 квартале 2018 года их выявлено 3232 шт. - 65,8% от

общего количества обнаруженных фальшивок, что на 968 шт. меньше по

сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года:

– количество выявленных поддельных банкнот Банка России номиналом

1 тысяча рублей составило 1572 шт. – 32% от общего количества;

– подделок номиналом 500 рублей обнаружено – 84 шт. – 1,7% от общего

количества.

Поддельных банкнот номиналом 100, 50 и 10 рублей выявлено 9, 1 и 1 шт.

соответственно.

В 1 квартале 2018 года в Центральном федеральном округе также

обнаружены 1 поддельная монета Банка России номиналом 10 рублей и

14 поддельных монет Банка России номиналом 5 рублей.

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков

иностранных государств в целом по ЦФО в первом квартале 2018 года составило

713 шт. Здесь традиционно лидирует доллар США – выявлено 670 поддельных

банкнот, евро – 42 выявленных подделки.

Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых

современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не

уступают ведущим мировым валютам. Регулятор постоянно проводит

мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества, среди

которых важную роль занимает информирование населения о признаках

подлинности и платёжеспособности денежных знаков; подробная информация о

таких признаках размещена на сайте регулятора www.cbr.ru в разделе «Банкноты и

монеты».