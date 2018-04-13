В Тверской области всё чаще можно встретить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Количество банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно

увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе

банкнот в обращении составила 1,7%, свидетельствуют данные Банка России. По

сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло

в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты

пользуются спросом у потребителей наличных денег. В Тверской области также

активизировалось хождение новых купюр. Только за последние две недели объем

выпуска из касс Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО двухтысячных банкнот

возрос в 3 раза, двухсотрублевых в 10 раз.

Начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Тверь ГУ

Банка России по ЦФО Татьяна Федотова напоминает тверичанам о признаках

подлинности новых банкнот, которые они без труда определят невооружённым

глазом: первый – в правой стороне купюры номиналом 2000 рублей кольцо на

ярком «солнце» при движении перемещается; второй - цветопеременный эффект на

левой части обеих купюр при рассмотрении цифр под острым углом; третий –

пляшущие цифры, прямоугольники, символы рубля на защитной полосе при

движении. Кроме того, узнать больше о купюре владельцу поможет QR-код. Через

него можно выйти на сайт Банка России и посмотреть информацию о банкноте.

О признаках подлинности новых банкнот и не только сотрудники Отделения

Тверь рассказывают на специальных мастер-классах. Всего с начала года их

проведено более пятнадцати. Записаться на занятие можно по телефону 8 (4822)

33-93-22.