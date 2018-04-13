В Тверской области открывается XX фестиваль «Театральные встречи-2018»

20 апреля в Тверской области откроется традиционный XX фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи-2018». На площадке Осташковского районного дома культуры свои постановки покажут 12 театральных коллективов из посёлка Пено, городов Белый, Вышний Волочёк, Торопец, Кимры, Осташков, Тверь и Удомля.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

В ходе «Театральных встреч-2018» на сцене Осташковского дома культуры 20 апреля состоится показ нескольких спектаклей. В 11:00 зрителей приглашают на сказку «Зайка - зазнайка» (народный театр дома культуры посёлка Пено), в 12:30 — на постановку «Разбудите меня вовремя…» (театральная студия «Искусство театра» лицея №15 города Вышний Волочёк), в 15:00 — на «Сказку про царя Гороха и Яшку скомороха» (народный театр кукол «Берендей» из Торопца).

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в 18:00, затем зрителям представят комедию «Свободная пара» от экспериментального театра «Твоя сцена» из Кимр.

В рамках фестиваля для режиссёров, актёров народных театров и театральных коллективов организована творческая лаборатория и мастер-классы. По итогам «Театральных встреч» будут выбраны лауреаты и дипломанты, лучшие работы актёров, режиссёров, композиторов, художников.

«Театральные встречи» — традиционное событие в культурной жизни региона. Фестиваль призван способствовать обогащению репертуара, повышению художественного уровня коллективов, созданию среды для творческого и профессионального общения, выявлению новых талантов, привлечению внимания общественности к любительскому театральному творчеству.

21 апреля в 11:00 на сцене Осташковского ДК трагикомедия «Очень простая история» (образцовый театр-студия «Спутник» гимназии №2 Осташкова), в 14:00 — комедия «Голый король» (театр-студия «Мистерия», г. Тверь), в 16:00 — драма «Наташина мечта» (театральная студия «Зеркало», г. Белый). В 18:30 — постановка «Дневник на время пик» (народный театр Осташковского дома культуры).

В программе на 22 апреля в 11:00 — музыкальная сказка «Ёжик и медвежонок» (молодёжная театральная студия «Спектр», г. Удомля), в 13:00 — сказка «Потеха – для смеха» (образцовый театральный коллектив «Сюжет», г. Удомля). В 15:00 — трагикомедия «ЗАГС» (театральная студия «Гримёрка», г. Тверь), в 18:00 — комедия «Укрощение строптивой» (народный театр «Дебют», г. Удомля). В 20:00 пройдёт церемония закрытия фестиваля.

Пресс-служба Правительства Тверской области.