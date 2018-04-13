21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые жители Тверской области, работники и ветераны

органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Этот государственный праздник, а также зафиксированные в Конституции Российской Федерации принципы деятельности органов местного самоуправления подчеркивают особую роль местной власти в социально-экономическом развитии России и каждой ее территории.Именно эффективная деятельность органов местного самоуправления в значительной степени определяет качество жизни каждого человека. От их работы зависит решение актуальных вопросов в социальной сфере и благоустройстве населенных пунктов, работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, укрепление экономики и создание новых рабочих мест. Желаю работникам органов местного самоуправления энергии и новых достижений в работе, а всем жителям региона – крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие работники

и ветераны органов МСУ!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления! Указом Президента РФ с 2012 года в России отмечается День местного самоуправления. Новый памятный день установлен в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Мы надеемся, что этот памятный день будет способствовать развитию гражданского общества, укреплению принципов демократии и институтов местного самоуправления, позволит повсеместно и с высоким уровнем проводить общественно-политические, научно-методические, культурно-массовые и иные мероприятия, посвященные актуальной социальной и культурной тематике. И, наконец, День местного самоуправления – это и профессиональный праздник всех работников органов МСУ, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных органов. Тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения территории, занимаясь ежедневной, подчас рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и потребности земляков.

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.