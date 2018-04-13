Самые классные

В Досуговом центре деревни Мокшино на минувшей неделе были подведены итоги конкурса профессионального мастерства классных руководителей.

Учредителем конкурса «Самый классный классный!» является администрация Конаковского района, организаторами - управление образования администрации района и райком профсоюза работников народного образования и науки. В рамках конкурса решаются такие задачи, как повышение престижности работы классного руководителя, повышение его педагогического мастерства и выявление творческого потенциала, улучшение качества и обновление содержания воспитательной работы в школе. Традиционно конкурс проходит в два тура, содержанием первого тура является изучение деятельности конкурсанта внутри образовательного учреждения, а во втором туре каждый из учителей проводит открытый урок в своем классе, защищает воспитательную программу и представляет в финале домашнее творческое задание.

В этом году на звание «Самого классного классного» претендовали пять педагогов из школ п.Редкино, с.Завидово, д.Мокшино, п.Первое мая и г.Конаково. Все они успешно вышли в финал, подготовив к завершающему состязанию выступления по теме «Визитная карточка моего класса».

С приветственным словом к участникам конкурса и зрителям обратился глава администрации сельского поселения «Завидово» А.М.Пляскин.

- Классный руководитель – это не только педагог, это, прежде всего, психолог, в руках которого находится будущее страны, - отметил Алексей Михайлович. – Мы благодарны организаторам конкурса за то, что они проводят такое интересное и важное мероприятие в Досуговом центре нашего поселения, мы всегда рады на этой площадке встречать гостей и желаем всем «классным» успешных выступлений!

К подготовке домашнего задания каждый из конкурсантов подошел по-своему. Классный руководитель 6-а класса Конаковской средней школы № 8 Марина Николаевна Унина инсценировала состоявшееся почти два года назад первое знакомство со своими подопечными и их родителями. Педагог школы поселка Первое мая Кира Валентиновна Конькова продемонстрировала увлечения всех учеников своего 6-го класса, в котором есть и танцоры, и певцы, и даже борцы, завершив выступление словами «Самый лучший в мире класс – это наш!». В образе Мэри Поппинс предстала перед зрителями Дарья Александровна Носова, о ней все пятиклашки Мокшинской школы могут сказать: «Вы – само совершенство!». Представляя каждого из учеников 10-го класса Редкинской школы № 1, их классный руководитель Мария Владимировна Бонина вместе с ребятами повторяла: «Мы надеемся на тебя!». Нотками грусти была проникнута «Визитная карточка» класса Елены Михайловны Нурпиисовой: скоро ей предстоит разлука с любимыми учениками, которые в этом году заканчивают 11-й класс школы села Завидово, но педагогу некогда грустить – осенью на смену выпускникам придут пятиклассники…

Члены жюри конкурса под руководством начальника управления образования О.Ю.Булгаковой оценивали «Визитные карточки» по следующим критериям: соответствие жанру, участие всего класса, привлечение родителей учеников и коллег, яркость и артистичность. Зрители могли заметить, что всем этим критериям наиболее полно соответствовало выступление М.Н.Униной, на сцену вместе с ней вышли и ребята, и их родители, многие из которых были когда-то её учениками (в школе № 8 педагог работает с самого основания, то есть более тридцати лет). Неслучайно по суммарным итогам конкурсных испытаний Марина Николаевна удостоилась звания «Самый классный классный-2018».

- Жюри давно не знало такого сложного подведения итогов, выделить победителя было почти невозможно, - сказала, прежде чем огласить результаты, О.Ю.Булгакова. – И все, кто сегодня выступал на сцене этого замечательного Досугового центра, уже победители, потому что решиться на участие в конкурсе, найти в своем плотном графике время на подготовку, увлечь конкурсом коллег, заинтересовать детей – это невероятно сложно. Поэтому, дорогие наши классные классные, вы все победили, вы – лучшие. Спасибо вам!

Тем не менее, конкурсы профессионального мастерства для того и существуют, чтобы находить тех, на кого можно равняться, чей опыт перенимать. Марина Николаевна Унина – опытный, творчески работающий педагог, тонко чувствующий детей психолог, искрометный оптимистичный человек с широчайшим кругом увлечений и огромным багажом знаний. Она открыта всему новому, с интересом относится к жизни, оперативно и эффективно отвечает на вызовы времени.

- Самое важное в любом конкурсе - чтобы он был интересен и мне, и детям, - сказала победительница корреспонденту «Зари». – Всё, что мы делаем, мы делаем с удовольствием, в этом, на мой взгляд, и заключается один из главных секретов успеха. Воспитательная программа, которую я защищала на конкурсе, так и называется: «Путь к успеху». Мне очень хочется вырастить своих учеников успешными людьми, стараюсь подать им личный пример, и не только сама участвую, но и всячески стимулирую их к участию во всех конкурсах, которые проводятся для школьников.

Нам остается добавить, что, участвуя в муниципальном этапе конкурса педагогического мастерства, учитель русского языка и литературы М.Н.Унина стала «Учителем года-2012», затем, представляя Конаковский район на региональном этапе конкурса, вошла в десятку лучших учителей Тверской области. А главной своей наградой она считает искреннюю любовь детей, уважение и поддержку их родителей, что в очередной раз продемонстрировал районный конкурс «Самый классный классный».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.