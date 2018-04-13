ВЕСНА. ПРИЗЫВ

С 1 апреля в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, Указом Президента России и распоряжением губернатора Тверской области во всех военных комиссариатах Российской Федерации идет призыв на военную службу. Он будет длиться до 15 июля, а именно - 106 дней.

Как сообщил нам военный комиссар по Конаковскому району и г. Конаково Юрий Неговора, всего на призывную комиссию в сезон весна-2018 необходимо вызвать более 400 граждан мужского пола, 1991-2000 годов рождения. Причем, самым молодым призывникам, подлежащим призыву, должно исполниться 18 лет до 15 июля включительно. Призывная (и медицинская) комиссии до 16 апреля работали по понедельникам-средам, после этого срока - по четвергам.

Задание по призыву на эту кампанию – более ста человек, и отправка в вооруженные силы началась уже на этой неделе, с 16 апреля. Как и прежде, возглавляет призывную комиссию глава Конаковского района Людмила Козлова. Во взаимодействии с ГБУЗ КЦРБ ведется на плановой основе.

Особенно хочется подчеркнуть, что даже если призывник не получил повестку, но он знает, что подлежит призывной комиссии, он обязан прибыть в военкомат. Также отметим, что сегодня уделяется внимание и службе по контракту, граждане, окончившие средние и высшие специальные учебные заведения, могут заменить службу по призыву контрактной службой. Обращаться по телефону 3-37-45.

На призывную комиссию приезжают со всего Конаковского района. Например, Вячеслав – из д. Мокшино, студент, учится в Дубне, Сергей – конаковский, а Павел – из п. Радченко, оба – школьники. Учитывая, что в весенний призыв через комиссию должны пройти 400 человек, а призваться в армию – 100, конкурс в Вооруженные силы России составляет 4 человека на место. Да, многим пока положены отсрочки, но каждый из ребят готов отдать свой долг - отслужить год в Российской армии.