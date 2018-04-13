ЗАКРЫТЫ

ДО УСТРАНЕНИЯ

В конце марта в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» произошел страшный пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.Трагедия вскрыла серьезные проблемы в пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Проверки пожнадзора, инициируемые Генпрокуратурой России, прокатились по всей стране.

Не обошли они стороной и Конаковский район. Как сообщила Конаковская межрайонная прокуратура, не все объекты прошли проверку: из-за нарушений приостановлена деятельность ДС «Дельфин», ДК «Современник» и им. Воровского, ТЦ «Тележка», «Лика» и других объектов. Помимо времени для устранения нарушений, им необходимы значительные финансовые средства.

На вопрос: почему эти нарушения были выявлены именно сейчас, пожнадзор ответил, что плановые проверки этих объектов не производились с 2015 года, поскольку для этого не было законных оснований.

К ответственности привлечен и ряд должностных лиц, на которых наложены штрафы. Работа в этом направлении продолжится. Трагедия, подобная кемеровской, не должна повториться!

Зажигаются «огни»

В учреждениях культуры и досуга Конаковского района продолжается отборочный тур 46-го фестиваля искусств «Конаковские огни-2018».

На минувшей неделе концертные программы в рамках фестиваля на суд жюри и зрителей представили творческие коллективы Домов культуры села Селихово, деревни Ручьи и села Дмитрова Гора.

Вчера, 19 апреля, фестивальный концерт состоялся в ДК села Городня, а завтра «Конаковские огни» собирают талантливых исполнителей и их поклонников в зале Вахонинского Дома культуры. Затем фестиваль побывает в Досуговых центрах села Завидово и деревни Мокшино. В соответствии с Положением о проведении фестиваля по итогам каждой из программ вручаются дипломы участникам, дипломантам и лауреатам фестиваля.

Выступления самодеятельных артистов, удостоенных в ходе отборочного тура звания лауреата I степени, можно будет увидеть на заключительном гала-концерте фестиваля искусств «Конаковские огни-2018», который планируется провести на площади перед районным ДК «Современник» 12 мая, начало в 14 часов.

ПРОЙДУТ

«ВАХТА ПАМЯТИ»...

Торжественное открытие районной военно-патриотической акции «Вахта памяти» состоится 24 апреля в Мокшинском Досуговом центре в час дня.

Ею активисты-поисковики каждый год открывают сезон поисковых работ: отправляются в экспедиции, чтобы обнаружить и захоронитьостанки погибших в войну, солдат. К акции приурочены районные соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся образовательных учреждений Конаковского района, которые пройдут там же. Открытие соревнований в 14.30.

...И СПАРТАКИАДА

ДОПРИЗЫВНИКОВ

26 апреля в спорткомплексе «Олимп» пройдет районный этап спартакиады допризывной молодежи.

Ежегодно участие в мероприятии принимают все больше команд из образовательных учреждений. Проведение спартакиады направлено на популяризацию прикладных видов спорта, вовлечение молодежи в систематические занятия физическими упражнениями и подготовку ее к службе в Вооруженных силах России.