МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Самый сырный день 2018 года



11 - 12 мая мы ждем вас на «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018»

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» - первый в России гастрономический фестиваль, призванный объединить на одной площадке экспертов и профессионалов сыроварения, представителей «надомного» и частного сыроделия, а также всех любителей и почитателей сыра.

Он пройдет на конаковской земле в Event-отеле Конаково Ривер-Клаб. И это не случайно: Корчевской уезд (ныне Конаковский район) – родина первой сырной артели, созданная корифеем отрасли Николаем Верещагиным. Именно на сыроварне Николая Верещагина была сварена первая головка сыра по секретному рецепту легендарного швейцарского GRUYERE!

Фестиваль организован при поддержке министерства сельского хозяйства Тверской области, министерства туризма Тверской области, администрации Конаковского района, Российского Союза сыроваров, Гильдии сыроделов России, ООО “Компания Продвижение” Event-отеля Конаково Ривер-Клаб. В рамках фестиваля пройдет презентация сырных шедевров от профессионалов и экспертов, таких, как Олег Сирота, Олеся Шевчук, Владимир Борев, Мария Коваль, Джон Кописки, и любителей современного сыроделия. Предусмотрены специальные премии и номинации.

На фестивале будет представлен проект будущего музея Н.В.Верещагина - родоначальника отечественного сыроварения и тверских традиций сыроделия. Гостей и участников также ждет интересная и насыщенная развлекательная программа: выставка-продажа и дегустация, творческие мастерские и мастер-классы, акробатический цирк и вертолетное шоу, яркая концертная программа, выступление артистов российского шоу-бизнеса.

Главным событием фестиваля станет установление рекорда по приготовлению самого большого в России фондю!

И это не все сюрпризы, которые подготовили организаторы «ВерещагинСЫРFEST2018». Дальше больше...

«ВерещагинСЫРFEST2018»

Facebook:https://www.facebook.com/cheesefest2018/

Vkontakte: https://vk.com/cheesefest2018

Принять участие: Соколова Яна, 8 904 015 43 04, ya.sokolova@konakovo.com

Девятиклассники Конаковского района прошли итоговое

собеседование по русскому языку

В 2018 учебном году тверской регион вошел в число регионов России, которые начинают апробацию модели устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, которое вводится для проверки навыков устной речи у школьников. Пока результаты ни на что не влияют, но планируется, что уже в следующем учебном году такая форма экзамена станет для учащихся девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.

13 апреля апробация устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах проведена в 28 общеобразовательных учреждениях Конаковского района, в которой приняли участие 698 учащихся 9 классов.

Перед девятиклассниками стояла непростая задача, за 15 минут нужно было выполнить следующие задания:

1. Выразительно вслух прочитать небольшой текст научно-публицистического стиля. В одном из вариантов ребятам был предложен текст о российском советском физике, лауреате Нобелевской премии Жоресе Ивановиче Алферове. На подготовку отводилось всего 2 минуты.

2. Пересказать текст с привлечением дополнительной информации (подготовка к пересказу - 2 минуты).

3. Выступить с монологом по одной из выбранных тем. В каждом варианте ребятам были предложены три темы на выбор:

• Описание фотографии;

• Повествование на основе жизненного опыта;

• Рассуждение по поставленному вопросу.

4. Провести диалог с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания (без подготовки).

Ребята столкнулись еще с одним новшеством: в ходе собеседования велась аудиозапись ответа ученика. С целью обеспечения качественной записи в учреждениях был введен режим тишины.

Как отметила заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Конаковского района Любовь Кулиева, в среднем для ответа ребятам понадобилось 13 минут.

Несмотря на то, что такая форма экзамена была для учеников новой, прошли итоговое устное собеседование и получили оценку «зачет» 97 процентов (677 девятиклассников). 21 ученик, к сожалению, не справился с заданием.

А что же думают сами ребята о такой форме экзамена?

Побеседовав со многими, стало ясно одно - устное собеседование показалось ребятам сложнее, чем сама государственная итоговая аттестация. Например, Альбина Брциева из МБОУ СОШ № 8 рассказала, что сложность экзамена - в психологической неподготовленности: форма экзамена новая и много переживаний.

Анастасия Имамутдинова из гимназии № 5 также отметила, что морально было очень тяжело настроится и скрыть волнение.

Но все из опрошенных ребят подтвердили одно: экзамен очень интересный и очень полезный.

К примеру, Елизавета Астахова считает, что такая форма экзамена очень важна. «Этот экзамен позволяет узнать уровень разговорной речи. Нам это позволяет задуматься о словах-паразитах. Ведь при подготовке к заданиям мы развиваем нашу речь, стараемся сделать ее более выразительной и аргументированной», - отметила Елизавета.

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Уже со следующего года прохождение итогового собеседования станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, которое будет проходить в своих школах и оцениваться по системе «зачет»/«незачет».

А пока учащимся мы пожелаем удачи на предстоящих экзаменах.

Хоровая школа мальчиков и юношей запускает новый

международный проект



С 11 по 13 мая на конаковской земле пройдут первые международные хоровые «Встречи на Волге», где любители хорового пения смогут получить массу положительных эмоций.

Идейными вдохновителями этого события стали руководитель и педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково (которая широко известна не только за пределами области, но и страны).

В 2018 году в проекте примут участие порядка 300 человек:

• Хор мальчиков и юношей Франкфуртской певческой академии, г. Франкфурт-на-Одере (Германия);

• Хор мальчиков и юношей «Царскосельский», г. Пушкино (Ленинградская обл.);

• Хор мальчиков и юношей «Пеунiкi», г. Брест (Беларусь);

• Образцовый хор девушек «Глория», г. Конаково (Тверская обл.);

• Образцовый детский хор «Аллилуйя», г. Тверь;

• Детский образцовый хор “Мандрагора”, г. Клин (Московская обл.);

• Концертный хор мальчиков и юношей МБУ ДО ХШМиЮ, г. Конаково (Тверская обл.).

Открытие пройдёт на сцене Концертного зала Тверской государственной филармонии. За время проекта коллективы будут петь на различных площадках: комплекс отдыха «Завидово», «Дом музыки», г. Конаково, ДК «Современник» г. Конаково. Выступят хористы и на СЫРFESTе 2018 в Эвент-

отеле Конаково Ривер-Клаб.

Пройдут «Встречи на Волге» при поддержке администрации Конаковского района, Комитета по делам культуры Тверской области и ГБУК «Тверская академическая областная филармония». В интервью KonakovoGrad.ru организаторы отметили, что проект позволит укрепить дружеские связи детей и молодежи, а также позволит расширить круг творческих и партнерских связей между творческими коллективами разных городов и стран.

Кстати, международный хоровой проект «Встречи на Волге» - первый проект Хоровой школы мальчиков и юношей, который выходит за рамки Тверской области. Один из совместных концертов коллективов пройдёт в г. Клин в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И.Чайковского.

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам:

171252 г. Конаково Тверской области, ул. Энергетиков, д.13а, e-mail kbchoir@yandex.ru

Директор ХШМиЮ г. Конаково Махновский Вадим Маркович – тел. 8(48242) 3-71-50

Худ. руководитель ХШМиЮ г. Конаково Махновская Наталья Васильевна – тел. 8(48242) 3-71-50

Зам. директора ХШМиЮ г. Конаково Долгашева Вера Михайловна – тел. 8(48242) 3-71-50.

«Двор моей мечты»



В поселениях Конаковского района расчищают территории у детских садов, школ, дорог, обелисков и мемориалов, взрослые вместе с детьми приводят в порядок детские площадки и придомовые территории. И результат налицо, все меньше становится несанкционированных свалок и мусора на улицах.

А в Редкине решили объявить двухмесячную акцию по благо-устройству дворовых территорий. Это решение принято администрацией и Советом депутатов поселения. Акция стартовала 1 апреля и продолжится до 1 июня. К участию в обеспечении чистоты и порядка придомовых территорий приглашаются все жители поселка. По результатам акции, на основании специально разработанного положения проводится смотр-конкурс под девизом «Двор моей мечты». Заявки на участие от старших по домам принимаются в администрации поселка, а затем комиссия подведет итоги. Победителей ждут награды, а также общественное признание.

Хочется надеяться, что работа в этом направлении не остановится и что другие поселения будут использовать опыт Редкина. Совсем ничего не стоит посвятить час своего времени и сделать чище свой дом. Ведь дом не заканчивается за стенами жилища.

ППМИ в действии

Проект по капитальному ремонту первого этажа Ручьевского ДК победил в конкурсе проектов в Программе поддержки местных инициатив

Администрация Ручьевского сельского поселения подает заявку на участие в проекте по ремонту сельского Дома культуры уже второй год подряд. В прошлом году для победы не хватило всего двух баллов, а в этом году проект получил 86 баллов и вошел в число участников Программы.

По словам главы Ручьевского поселения Анны Земсковой, реализация проекта позволит решить множество вопросов. Помещение, в котором предстоит сделать ремонт, пока не используется в полной мере. Планируется заменить 11 дверей, отремонтировать окна, входную группу, пол, две гримерки, модернизировать освещение. После ремонта в зале можно будет проводить дискотеки, выставки и массовые мероприятия. Отметим, что участие в Программе принимало и Козловское сельское поселение, и тоже не первый год, но, к сожалению, победить так и не удалось.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в этом году на конкурс представлено 290 заявок (230 от 164 сельских поселений и 60 от 7 городских округов). Это в три раза больше, чем в 2013 году, когда Программа только стартовала. По итогам заседания комиссии, что состоялось 11 апреля, 264 заявки прошли конкурсный отбор и получат субсидии из бюджета.

На реализацию ППМИ в городских и сельских поселениях в 2018 году в областном бюджете предусмотрено более 107 миллионов рублей, плюс к тому – 24 миллиона рублей на субсидии городским округам (с 2016 года они также могут участвовать в программе). Еще около 35,5 миллиона планируется привлечь из внебюджетных источников.

Продал имущество -

не забудь заплатить налог!

С 1 января стартовала декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц 2018 года.

При продаже имущества (квартира, дом, земля, автомобиль, гараж, погреб и т.д.) у граждан возникает обязанность в представлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), расчете и уплате налога на доходы физических лиц по итогам 2017 года.

Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ) и оплатить налог обязательно, если:

• проданное имущество приобретено в собственность до 1 января 2016 г. и находилось в собственности менее трех лет;

• проданное имущество приобретено в собственность после 1 января 2016 г. и находилось в собственности менее пяти лет;

• получен доход в виде подарка от физических лиц, не являющихся близкими родственникам;

• получен доход от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дома, комнаты, автомобиля, гаража и другого имущества;

• получен доход от продажи ценных бумаг;

• получено вознаграждение от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового характера (в том числе домработницы, репетиторы, строители, иные лица, оказывающие аналогичные услуги) и др.

Все физические лица должны отчитаться о полученных в 2017 году доходах не позднее 3 мая 2018 года. За неуплату налогов грозит штраф (минимальный размер - 1000 рублей).

Подробную информацию можно узнать по тел. (848242) 4-85-01, 4-83-83, (84822) 37-11-26.

Пресс-служба Конаковского района.