ДВА ЮБИЛЕЯ



Сразу две круглых даты замечательных людей отметили жители Конаковского района в прошедшие пятницу и субботу.

Памяти Почетногогражданина



13 апреля в концертном зале Конаковской детской школы искусств прошел памятный концерт, посвящённый 110-летию Александра Ивановича Цветкова, Почётного гражданина Конаковского района, на протяжении многих лет руководившего своим детищем - академическим хором ДК им. Воровского.

В зале собрались его поклонники, друзья, ученики. Ведущая Вера Жулева рассказала о жизненном пути А.И.Цветкова, и, слушая этот рассказ, осознаешь, насколько судьба этого человека переплетается с историей нашей малой родины, нашего конаковского края. Уже 14 лет нет с нами Александра Ивановича, но помнят его многие. Один из таких людей – Анатолий Павлов, ученик А.И.Цветкова, на протяжении многих лет он был солистом академического хора, а сейчас поет в конаковском городском хоре ветеранов. Академический хор после смерти руководителя стал носить его имя, дело наставника продолжил Виктор Мартынов (его сын и сейчас поет). В зале был и сын самого Александра Ивановича. Сейчас традиции того хора, который на протяжении десятков лет считался культурной визитной карточкой Конаковского фаянсового завода, хранит и преумножает городской хор «Ветеран» под руководством Павла Драчева.

С его выступления и начался концерт. Хор исполнял как классический репертуар, так и песни авторства А.И.Цветкова. Чувство острой ностальгии и сопричастности к истории родного города царили в небольшом уютном зале Конаковской детской школы искусств. С особым волнением зрители смотрели кадры кинохроники. В прекрасной атмосфере единения через искусство зрители небольшого уютного зала получили незабываемые впечатления, люди преклонного возраста вспомнили о своём наставнике и друге. Жизнь А.И.Цветкова - это история нашего города и района, та нематериальная ценность, которая будет жить всегда, пока живы воспоминания о мастере.

Также в концерте выступили творческие коллективы и исполнители города и Конаковской детской школы искусств. А в заключение концерта хор ветеранов и детский хор выступили вместе как сводный! Организаторы вечера памяти благодарят Людмилу Ефремову за предоставленные материалы и директора Конаковской ДШИ Татьяну Семенову за организацию концертной площадки.



Книге быть!



А на следующий день, 14 апреля, в здании Воскресной школы Дмитровогорского храма прп. Сергия Радонежского прошла встреча, которая была посвящена 80-летнему юбилею краеведа и ученого Константина Ивановича Счетчикова, уроженца села Дмитрова Гора.

Организовал мероприятие краевед и хранитель краеведческого музея «Родимая сторонушка» Михаил Семёнов. Перед самой встречей при помощи настоятеля храма о. Антония для всех была организована экскурсия по храму. Храм в селе был, но в 20-х годах прошлого века сгорел и был заново построен в 2010-2013 годах по инициативе и при помощи генерального директора ООО «АгроПромкомплектация» Сергея Новикова.

Поздравить юбиляра приехали Людмила Шапкина - заместитель по культуре ОМПКиС администрации Конаковского района, Марина Чагулова - глава администрации Дмитровогорского сельского поселения, Елена Павлова - директор музея поэта Спиридона Дрожжина (п. Новозавидовский), Екатерина Меховникова - директор Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки, Наталья Ковалевская - директор Конаковской городской библиотеки, Галина Прилепская - краевед, сотрудник Конаковского краеведческого музея, Людмила Ефремова-Лубова - краевед, преподаватель Конаковской школы искусств, Любовь Кольцова - краевед, преподаватель краеведения ДЮЦ «Новая Корчева» и Ольга Бардакова - режиссер детского образцового театра «Теремок» ДК «Современник».

Самого юбиляра на встрече не было, и все поздравления и подарки принимал, чтобы затем передать, его племянник и большой друг редакции «Зари» Александр Счетчиков.

Немного о юбиляре. Константин Иванович родился 14 апреля 1938 года в Дмитровой Горе, окончил Дмитрогорскую среднюю школу, а затем МГУ им. Ломоносова, работал старшим научным сотрудником музея-усадьбы «Кусково» в Москве и экскурсоводом Московского городского бюро экскурсий, одновременно занимался и продолжает заниматься научно-исторической работой. Всего у автора более десятка книг и сборников, самые известные из которых - «Корчевская старина» и «Русский керамический сборник». Проживает в Москве.

Рассказ о юбиляре перемежался поздравлениями и концертными номерами. Самые юные гости из детского театра «Теремок» ДК «Современник» прочитали стихи о Родине, а воспитанница Конаковской школы искусств Карина Касаткина исполнила на фортепиано произведения Баха. В заключительной части торжественного мероприятия все пожелали и пропели юбиляру «Многая лета».

На встрече была озвучена замечательная идея: выпустить труды автора под одной обложкой и в достойном оформлении. Ведь книжки свои Константин Иванович выпускал маленьким тиражом, почти «самиздатом», каждый экземпляр был пронумерован и снабжен автографом автора. Сейчас эти брошюрки уже считаются библиографической редкостью. Обновленное полноценное издание необходимо, считают участники встречи. В заключение Людмила Шапкина сказала, что возможность переиздания будет рассмотрена на уровне местной власти. Надеемся, что эта идея обретет реальные формы и возможности для этого будут найдены.