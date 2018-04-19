В 2018 году запланирован ремонт и укрепление материально-технической базы 46 учреждений здравоохранения Тверской области

19 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсудили распределение средств регионального бюджета на проведение в 2018 году ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 46 учреждений здравоохранения. Всего на эти цели предлагается направить более 268 млн рублей.

«Укрепление материально-технической базы учреждений играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области. Необходимо, чтобы все строительные и ремонтные работы прошли в установленные сроки. Важно обеспечить контроль за их проведением. Мы выделяем достаточно серьёзные объёмы средств, они должны быть эффективно потрачены», — обозначил Игорь Руденя.

В Твери проведение работ предполагается в 17 учреждениях.

Больница скорой медицинской помощи — капремонт нейрохирургического и приёмно-диагностического отделения, замена окон в хирургическом отделении.

Тверская станция скорой медицинской помощи – капремонт здания подстанции №1, а также помещений здания поликлиники №2 на площади Гагарина под размещение ещё одной подстанции.

Городская клиническая больница №1 им. В.Успенского — капремонт 1 этажа поликлиники №1 (замена систем отопления, водоснабжения, канализации, сантехнических приборов, устройство противопожарной сигнализации).

Городская больница №6 — капитальный ремонт кровли и входной группы поликлиники №1. Городская больница №7 — капитальный ремонт кровли поликлиники №2, приобретение двух генераторов.

Детская городская клиническая больница №1 — капремонт гастроэнтерологического отделения (замена оконных и дверных блоков, сетей водоснабжения, отопления, канализации, сантехнических и электротехнических приборов, другие работы).

Детская больница №2 — разработка проектной документации на завершение ремонта реабилитационного центра, приобретение четырёх генераторов и мебели. Детская больница №3 – разработка проектной документации на капремонт поликлиники №2 в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Детская стоматологическая поликлиника — капитальный ремонт части внутренних помещений, приобретение новой стоматологической установки.

Детский санаторий «Радуга» — замена окон, создание проектной документации на капремонт здания стационара.

Родильный дом №2 – капитальный ремонт узла учёта холодного водоснабжения, устройство системы видеонаблюдения по периметру здания. Родильный дом №5 – замена дверей.

Стоматологическая поликлиника №3 – закупка специализированного оборудования.

Областной клинический наркологический диспансер — капремонт стационара (замена сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, устройство противопожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков, другие работы), приобретение двух мониторов для палат интенсивной терапии, капремонт кровли стационара.

Областной клинический онкодиспансер – капитальный ремонт кровли отделения патологии молочной железы.

Тверской областной клинический противотуберкулёзный диспансер – капремонт корпуса стационара (замена сетей водоснабжения и канализация, пожарного водопровода, оконных и дверных блоков, устройство противопожарной сигнализации).

Центр специализированных видов помощи им. Аваева – закупка оборудования для ЛОР-кабинета, разработка проектной документации на замену лифта.

Перечень центральных районных больниц и видов работ, которые планируется провести в 2018 году:

Андреапольская ЦРБ — замена лифта, устройство пандуса, капитальный ремонт инфекционного и терапевтических отделений, в том числе замена сетей водоснабжения, отопления, канализации, пожарной сигнализации, оконных и дверных блоков.

Бежецкая ЦРБ – капремонт детской поликлиники (замена оконных, дверных блоков, сантехники), приёмного отделения главного корпуса, поликлиники.

Бологовская ЦРБ – устройство пандуса в приёмном отделении, капремонт терапевтического отделения (замена сетей водоснабжения, отопления, канализации, пожарной сигнализации, оконных и дверных блоков, полов и другие работы).

Весьегонская ЦРБ — замена лифта, создание проектной документации на капремонт кровли главного корпуса.

Вышневолоцкая ЦРБ — капитальный ремонт поликлиники (замена оконных и дверных блоков, сетей водоснабжения, отопления, канализации, пожарной сигнализации, сантехнических приборов и другие работы).

Вышневолоцкий детский психоневрологический санаторий №1 — капитальный ремонт отмостки вокруг здания и замена оконных блоков.

Жарковская ЦРБ – замена лифта. Западнодвинская ЦРБ — замена лифта и устройство пандуса. Больница ЗАТО Озёрный — установка автоматической пожарной сигнализации.

Зубцовская ЦРБ — замена лифта и капремонт хирургического отделения (замена оконных и дверных блоков, сантехнических и электротехнических приборов, вентиляции, облицовка стен и полов керамической плиткой, другие виды работ).

Калининская ЦРБ – капремонт детского инфекционного отделения (устройство скатной кровли, замена окон, дверей, устройство противопожарной сигнализации). Санаторий «Прометей» в Калининском районе — капитальный ремонт кровли клуба-столовой.

Калязинская ЦРБ – капремонт 1 этажа терапевтического корпуса (замена оконных и дверных блоков, сантехники, полов, электромонтажные работы).

Кашинская ЦРБ — капремонт ограждения.

Кесовогорская ЦРБ — капитальный ремонт поликлиники (замена оконных и дверных блоков, полов, системы водоснабжения, сантехнических и электротехнических приборов).

Лихославльская ЦРБ – капремонт взрослой поликлиники №2 (в том числе замена дверных и оконных блоков, монтаж пожарной сигнализации), а также Барановского ФАП.

Максатихинская ЦРБ – замена двух лифтов, приобретение стоматологической установки, капитальный ремонт корпуса, где будет размещена поликлиника.

Нелидовская ЦРБ — капремонт главного корпуса (электромонтажные работы, установка пожарной сигнализации).

Осташковская ЦРБ — завершение капитального ремонта второго этажа детского корпуса под стоматологическое отделение, замена оконных блоков в терапевтическом корпусе, установка подъёмника, разработка проектной документации на капремонт кровли пищеблока.

Оленинская ЦРБ – замена лифта.

Пеновская ЦРБ – замена лифта, капитальный ремонт помещений под хирургическое отделение.

Рамешковская ЦРБ — устройство пандусов, замена двух лифтов, оконных и дверных блоков в операционном блоке и ординаторской хирургического отделения, капремонт кровли детского отделения.

Ржевская ЦРБ — капитальный ремонт входа взрослой поликлиники с устройством пандуса, монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Селижаровская ЦРБ – капремонт кровли гаража. Сонковская ЦРБ – замена газового котла в котельной.

Торжокская ЦРБ - капитальный ремонт женской консультации, а также поликлиники для взрослых с заменой оконных и дверных блоков.

Торопецкая ЦРБ – капитальный ремонт кровли поликлиники. Фировская ЦРБ – капремонт амбулатории в посёлке Великооктябрьский (ремонт входной группы, замена оконных и дверных блоков, полов).

Пресс-служба Правительства Тверской области.