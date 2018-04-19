Два проекта в сфере культуры из Тверской области получат гранты Президента РФ

Распоряжением Президента России Владимира Путина в 2018 году авторы 100 творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства получат гранты на их реализацию. В числе победителей конкурса на предоставление поддержки — две инициативы из Тверской области: проект по цирковому искусству для детей «Парад-алле» и форум русской песни «Серебряный родник». Оба проекта разработаны в досуговом центре деревни Мокшино Конаковского района.

Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры во всех муниципалитетах Верхневолжья, в том числе на сельских территориях — задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. В этом году на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек будет направлено более 35,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства пойдут на проведение ремонтных работ, приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, светового, звукового, видеопроекционного оборудования, обустройство сцен, зрительных залов.

Региональный форум русской песни «Серебряный родник» планируется провести в Конаковском районе в августе-сентябре этого года. К участию будут приглашены народные коллективы Верхневолжья.

Цели проекта — популяризация вокального искусства и сохранение национальных песенных традиций, патриотическое воспитание молодёжи, вовлечение жителей в культурную жизнь сельского поселения. Идея о проведении фестиваля возникла на основе опыта работы народного ансамбля русской песни «Каравай», который объединяет исполнителей разных возрастов.

Проект «Парад-алле» нацелен на повышение популярности циркового искусства, развитие любительского циркового движения, повышение художественно-эстетического уровня цирковых программ и спектаклей, обмен опытом между цирковыми коллективами.

На базе досугового центра в Мокшино действует кружок циркового искусства «Арго», где занимаются дети от 3 до 18 лет из близлежащих населённых пунктов. Во время проведения «Парада-алле», который запланирован на август, пройдут показательные выступления юных артистов и парад цирковых коллективов, выставки детских работ, циркового костюма и реквизита, книг об истории цирка. На сцене досугового центра создадут импровизированный цирковой манеж, где проведут мастер-классы по жонглированию, эквилибристике, гимнастике и другим жанрам циркового искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области