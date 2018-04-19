Праймериз в Тверской области пройдет по первой, самой открытой модели

Такое решение было принято 13 апреля в ходе заседания Президиума Генерального Совета Партии «Единая Россия».

Предварительное голосование (ПГ) на кампаниях любого уровня проводится исключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей, а не только членов Партии. Применение иных моделей возможно, если количество избирателей не превышает 1000.

13 апреля в Твери на базе ДК «Химволокно» состоялся обучающий семинар для представителей местных отделений Партии по проведению ПГ по первой модели. В мероприятии приняли участие Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия» Олег Балаян, Министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей Зайцев, Руководитель Регионального исполкома Илья Холодов, Секретари местных отделений, руководители местных исполкомов, члены местных организационных комитетов.

Главные принципы проведения ПГ - легитимность, открытость и конкурентность. О том, как они будут реализованы при применении первой модели, рассказал Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия» Олег Балаян: «Процесс максимально прозрачен: первая модель предполагает официальную аренду и оплату помещений для проведения ПГ, будут наняты работники. Человек, который прописан на той или иной территории и изъявил желание проголосовать, может прийти, взять бюллетень и отметить понравившиеся кандидатуры».

Желающие принять участие в предварительном голосовании Партии «Единая Россия» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты в представительные органы местного самоуправления Тверской области могут подать документы в Местные организационные комитеты до 8 мая 2018 года. Главные условия - отсутствие судимости и членства в иной политической партии.

Член Регионального политсовета, координатор проекта Партии «Новая школа» Сергей Погодин отметил, что в отличие от иных моделей проведения праймериз первая модель максимально отражает волеизъявление граждан: «Другие модели ПГ требуют формирования выборщиков. Представители органов власти могут скомпоновать свой выборный состав, который сделает неосознанный, надиктованный выбор. Здесь же мы видим абсолютную свободу: даже представители других политических партий 3 июня смогут проголосовать за кандидатуры от «Единой России»».

Праймериз по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления Тверской области состоится 3 июня 2018 года. Голосование рейтинговое, избиратель может проголосовать за любое количество участников ПГ. Сами выборы пройдут 9 сентября 2018 года.

Иван ЧУНОВ.