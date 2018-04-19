9 мая в Тверской области состоится акция «Бессмертный полк»

9 мая, в День Победы, в Тверской области пройдёт уже ставшая традиционной акция «Бессмертный полк»: жители региона пронесут по центральным улицам городов транспаранты с фотографиями своих родных-участников Великой Отечественной войны.
«Качество проведения мероприятий в честь Великой Победы — это показатель того, как мы относимся к своей истории. Особое внимание требуется уделить подготовке событий по общественным инициативам, таким как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Важно, чтобы они прошли на высоком уровне», — обозначил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета «Победа» 16 апреля.
В 2018 году «Бессмертный полк» состоится на территории Верхневолжья в четвёртый раз. В прошлом году всего по области акция охватила более 79 тысяч человек. В региональной столице в шествии от стелы «Тверь — город воинской славы» до Обелиска Победы приняли участие порядка 29 тысяч человек, в том числе Губернатор Игорь Руденя с семьёй.
Также впервые в прошлом году жители региона смогли рассказать о своих родственниках, прошедших войну, в формате видео. Фильм «Бессмертный полк: Герои всегда с нами…», созданный на основе историй и фото, присланных из разных районов области, 9 мая показали в ходе торжественных мероприятий.
Транспарант с фотографией для участия в акции «Бессмертный полк» можно изготовить самостоятельно или заказать в одной из тверских типографий.
Телефон горячей линии по вопросам участия в акции: +7-904-008-85-41.
«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. В настоящее время движение по сохранению памяти о поколении героев Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран.
Пресс-служба Правительства Тверской области.