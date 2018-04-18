В Тверском филиале Почты России прошли пожарно- тактические учения

18 апреля в управлении УФПС Тверской области по адресу: г. Тверь, ул.
Советская, д. 31, прошли тренировочные пожарно-тактические учения на
тему: «Тушение пожара и организация эвакуации людей из
административного здания».
Тактические учения для сотрудников, служащих подрядных организаций и
посетителей отделения связи Почты России проходят два раза в год под
эгидой Федеральной противопожарной службы МЧС России г. Твери. В этом
году участниками мероприятия стали порядка 350 человек.
В сценарий тактических учений вошли: имитация возникновения пожара,
оперативное сообщение о пожаре специальным службам МЧС и оповещение
граждан, открытие турникетов и организация открытых входов в здание,
проведение эвакуации сотрудников и посетителей здания в соответствии с
планом эвакуации.
Для более достоверного представления граждан о возможном инциденте,
оперативно прибывающие пожарные расчеты провели разведку и тушение
пожара, а также эвакуацию людей из эпицентра искусственного задымления
с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.
В спасательной операции была задействована специальная техника,
благодаря которой пожарные попали в здание и обеспечили спасение людей.
У руководителей управления УФПС Тверской области также была задача не
из легких – обеспечить контроль за эвакуацией вверенного им персонала,
проверить наличие каждого сотрудника по спискам и табелям в безопасной
зоне и выяснить причины отсутствия.
«Мы с большой ответственностью относимся к обеспечению безопасности
граждан и сотрудников почтовой связи, - отметил директор УФПС Тверской
области Николай Гусар, - Именно поэтому тренировки по эвакуации
проводятся строго по плану».
В ходе учений были отработаны действия при пожаре, проверена и оценена
готовность систем противопожарной защиты, имеющихся в здании филиала,
а также реальное время эвакуации людей, в том числе с использованием
специальной пожарной техники.
УФПС Тверской области включает 876 отделений почтовой связи и объединяет один из
самых больших трудовых коллективов Тверской области – около 6000 почтовых
работников.
Пресс-служба ФГУП «Почта России».