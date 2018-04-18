В Тверском филиале Почты России прошли пожарно- тактические учения

18 апреля в управлении УФПС Тверской области по адресу: г. Тверь, ул.

Советская, д. 31, прошли тренировочные пожарно-тактические учения на

тему: «Тушение пожара и организация эвакуации людей из

административного здания».

Тактические учения для сотрудников, служащих подрядных организаций и

посетителей отделения связи Почты России проходят два раза в год под

эгидой Федеральной противопожарной службы МЧС России г. Твери. В этом

году участниками мероприятия стали порядка 350 человек.

В сценарий тактических учений вошли: имитация возникновения пожара,

оперативное сообщение о пожаре специальным службам МЧС и оповещение

граждан, открытие турникетов и организация открытых входов в здание,

проведение эвакуации сотрудников и посетителей здания в соответствии с

планом эвакуации.

Для более достоверного представления граждан о возможном инциденте,

оперативно прибывающие пожарные расчеты провели разведку и тушение

пожара, а также эвакуацию людей из эпицентра искусственного задымления

с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В спасательной операции была задействована специальная техника,

благодаря которой пожарные попали в здание и обеспечили спасение людей.

У руководителей управления УФПС Тверской области также была задача не

из легких – обеспечить контроль за эвакуацией вверенного им персонала,

проверить наличие каждого сотрудника по спискам и табелям в безопасной

зоне и выяснить причины отсутствия.

«Мы с большой ответственностью относимся к обеспечению безопасности

граждан и сотрудников почтовой связи, - отметил директор УФПС Тверской

области Николай Гусар, - Именно поэтому тренировки по эвакуации

проводятся строго по плану».

В ходе учений были отработаны действия при пожаре, проверена и оценена

готовность систем противопожарной защиты, имеющихся в здании филиала,

а также реальное время эвакуации людей, в том числе с использованием

специальной пожарной техники.

УФПС Тверской области включает 876 отделений почтовой связи и объединяет один из

самых больших трудовых коллективов Тверской области – около 6000 почтовых

работников.

Пресс-служба ФГУП «Почта России».