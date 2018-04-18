18 апреля отмечается День воинской славы России – день победы войска Александра Невского в сражении на Чудском озере

Сегодня, 18 апреля, отмечаются сразу две важные даты, так или иначе связанные с тверской землей. В этот день в 1242 году русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Это сражение вошло в историю как Ледовое побоище. А спустя 410 лет, в 1652 году состоялось перенесение мощей святителя Иова, первого Патриарха Московского и всея Руси, из Успенского собора Старицкого монастыря в Успенский собор Московского Кремля.

Александр Невский был выдающимся государственным деятелем Древней Руси и талантливым полководцем, не проигравшим ни одного сражения. Он прославился яркими победами: над шведами на Неве в 1240 году (за что и получил прозвище Невский) и над немецкими рыцарями в Ледовом побоище.

Многие знают, что Александр Невский тесно связан с тверской землей. Он был старшим братом первого тверского князя Ярослава Ярославича и дядей святого благоверного великого князя Михаила Тверского. Кроме того, Александр венчался в 1239 году с княжной Александрой в торопецком храме св. Георгия. Но не всем известно, что великим русским полководцем, по сути, был заложен фундамент Тверского княжеского дома. Став в 1252 году великим князем Владимирским, Александр Невский дал младшему брату Ярославу (отцу Михаила Тверского) свой удел – Тверь, и Ярослав Ярославич стал первым тверским князем.

В Верхневолжье чтут память Александра Невского. Его именем названы две улицы в областном центре. На Привокзальной площади в Твери воссоздан и в конце 2017 года прошел чин великого освящения собор святого благоверного великого князя Александра Невского. В храме проводятся регулярные богослужения.

Православным миром сегодня также отмечается перенесение мощей святителя Иова, первого Патриарха Московского и всея Руси, жизнь и служение которого неразрывно связаны со Старицким Свято-Успенским мужским монастырем. Как сообщается на сайте Тверской епархии, сегодня митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужит в обители Божественную литургию.

С Тверской областью связаны имена многих российских святых. В частности, в 2018 году в регионе состоятся торжественные мероприятия, посвященные 700-летию подвига небесного покровителя Твери святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. По мнению губернатора Игоря Рудени, мероприятия, приуроченные к этим значимым датам, должны стать событиями федерального масштаба и привлечь в регион большое количество почетных гостей, паломников и туристов. Ожидается, что ключевым событием торжеств станет завершение основных работ по возрождению главной святыни тверской земли – Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году и через шесть с половиной веков взорванного советскими властями. Активные работы по строительству храма ведутся с начала текущего года.

Павел Голованов