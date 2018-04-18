Школьники из Тверской области посетят матч Чемпионата России по футболу

22 апреля пятеро юных жителей Удомли в составе группы из 16 начинающих футболистов из разных регионов страны посетят матч Чемпионата России между командами ЦСКА и «Краснодар» и выйдут на поле вместе с профессиональными игроками. Кроме того, они пройдут просмотр в детско-юношескую спортивную школу футбольного клуба ЦСКА. Ребята отобраны по результатам мастер-классов для детей из моногородов, которые состоялись в феврале при поддержке ЦСКА и Внешэкономбанка.

Программа поездки рассчитана на несколько дней и включает также культурные мероприятия, обзорную экскурсию по Москве, посещение Кремля и экскурсию по футбольному стадиону «ВЭБ-Арена».

Проект реализуется в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Этому вопросу уделяется особое внимание на федеральном уровне. По поручению Президента РФ Владимира Путина в прошлом году на проведение благоустройства, в том числе на монотерриториях, было направлено 20 млрд рублей. Моногорода Тверской области получили на эти цели порядка 60 млн рублей.

«Необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей этих населённых пунктов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Монотерритории Тверской области — Кувшиново, Западная Двина, Удомля, поселки Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский и Спирово — активно участвуют в федеральных программах. В 2017 году команды моногородов региона защитили свои проекты по управлению в рамках обучения в московской школе управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме обсуждалось участие Фонда развития моногородов в инвестиционных проектах на монотерриториях Тверской области. Фонд готов оказать поддержку в виде софинансирования затрат на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также обучения управленческих команд по развитию моногородов.

Пресс-служба Правительства Тверской области