В Тверской области продолжается марафон «Наша Победа»

В Тверской области продолжается благотворительный марафон «Наша Победа». Жителей региона приглашают сделать свой вклад в реализацию проекта, который направлен на оказание адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Решением Губернатора Игоря Рудени марафон «Наша Победа» был возобновлен в 2016 году. С просьбой продолжить традицию помощи поколению Великой Отечественной войны к главе региона обратились активисты общественных организаций.

Адресная материальная помощь оказывается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла.

С 2013 года по настоящее время на счет марафона поступило более 10,2 млн рублей. За счет средств жителей и предприятий Верхневолжья поддержку получили 783 ветерана. Помощь направлена на приобретение бытовой техники, проведение текущего ремонта, покупку лекарств, медицинского оборудования и по другим направлениям.

Решения об оказании адресной помощи принимает попечительский совет марафона, в состав которого входят представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны. Коллегиальный орган также контролирует целевое расходование средств фонда.

Сегодня помочь ветеранам может каждый. Средства перечисляются на расчетный счет тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Специальный счет по марафону «Наша Победа» открыт в операционном офисе «Тверской» филиала № 3652 Банка ВТБ 24 по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 10.

Реквизиты для перечислений:

ИНН: 6905034568 КПП: 690501001

Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж

БИК: 042007738

К/С: 30101810100000000738

Р/С: 40703810513510004220

Пресс-служба Правительства Тверской области