17-18 апреля в Тверской области проходит музейно-экспертный тур «Дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бирули», в котором принимают участие 20 журналистов ведущих СМИ и экспертов – руководителей музеев из России и Белоруссии. В числе почётных гостей — Государственный секретарь Союзного государства России и Республики Беларусь Григорий Рапота.

Тур призван рассказать о творчестве и биографии Витольда Бялыницкого-Бирули, Народного художника РСФСР, академика живописи. Будучи уроженцем белорусской земли, он с 1911 по 1957 годы жил и работал на территории Тверской области, на своей даче в деревне Касково Удомельского района.

В настоящее время здание входит в число объектов историко-культурного наследия Тверской области. 17 апреля участники экспертно-медийного тура посетили дачу «Чайка» и осмотрели окрестности усадьбы. На базе «Чайки» действует центр культуры и искусств, который является филиалом Тверской областной картинной галереи. Часть залов занимают постоянные экспозиции, посвященные В.К.Бялыницкому-Бируля и другим художникам, связанным с удомельским краем - И.И.Левитану, С.Ю.Жуковскому, А.С.Степанову, А.В.Моравову, К.А.Коровину. Также здесь проводятся выставки работ тверских, московских и петербургских художников, работают детские студии народных ремёсел.

«Дача «Чайка» — очень хороший музей и просветительский центр. Наша задача — создать более тесные контакты в сфере культуры между россиянами и белорусами, условия для общения, творческого сотрудничества», — сказал Григорий Рапота.

«Это уникальное место, достойное стать международным центром притяжения для художников», — отметил Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь.

Направления взаимодействия деятелей культуры России и Белоруссии обсудят в ходе круглого стола «Бялыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов», который запланирован в рамках тура.

18 апреля тур продолжится в региональном центре: запланировано посещение Тверского императорского дворца, собора «Белая Троица» и других достопримечательностей Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.