В Твери планируют расширить участки дорог по Бежецкому и Бурашевскому шоссе

Основные направления ремонта дорог в Твери в 2018 году рассмотрены на совещании, которое 17 апреля провел Губернатор Игорь Руденя. В обсуждении приняли участие глава Твери Алексей Огоньков, руководство ГИБДД, областных ведомств.

Из регионального бюджета на ремонт дорожной сети и повышение безопасности движения в областной столице в 2018 году выделено свыше 456 млн рублей. Из местного бюджета направят более 93,4 млн рублей.

«Кроме ремонта основных магистралей, мостов, путепроводов, наша задача – оценить работы, связанные с улучшением качества движения, актуализацией системы светофорного регулирования в Твери. У нас также есть отдельный проект, который планируем начать с этого года, по ликвидации дорог с грунтовым покрытием. Будем идти по высокотехнологичной схеме, заменяя грунтовое покрытие на твердое с использованием современных технологий», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поручил руководству Твери в течение двух недель представить соответствующую программу со сроком реализации в несколько лет.

В настоящее время утверждены основные объекты областной столицы, на которых будут выполнены ремонтные работы.

В 2018 году продолжится реконструкция путепровода на Московском шоссе на въезде в Тверь. Проектом предусмотрено увеличение пропускной способности мостового сооружения – здесь обустроят 4 полосы.

Игорь Руденя обратил внимание: рядом с дорогой находятся кладбище и братское захоронение, необходимо сделать съезд к памятным местам. Губернатор также поручил к 9 мая привести захоронение в порядок.

В план дорожных работ на 2018 год включен капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе. Предусмотрен ремонт промежуточных опор, пролетных строений, демонтаж трамвайный путей и другие работы.

Игорь Руденя поручил городской администрации разработать проект по расширению до четырех полос дороги, ведущей от путепровода до трассы М-10.

На необходимость увеличения пропускной способности Губернатор указал и в ходе обсуждения ремонтных работна Бежецком шоссе. Здесь проведут реконструкцию участка от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская. По мнению главы региона, нужно сделать пятиполосное движение на выезде из города, что позволит уменьшить количество заторов на данном отрезке.

В 2018-м запланированы работы, связанные с ремонтом проезда вдоль дома № 20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков, проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени А. Серединой» и еще 17 объектов.

В частности, в Заволжском районе приведут в порядок подходы к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе (так называемый «Горбатый» мост). Здесь запланирован ремонт лестничных сходов. Игорь Руденя поручил обеспечить разработку проекта до конца текущего года.

В Пролетарском районе отремонтируют подъезд к геронтологическому центру, участки по ул. Авангардная,ул. Бобкова и другие объекты. В план включен ремонт тротуаров по ул. Спартака от проспекта Калинина до 4-гопер. Пески. По поручению Губернатора предусмотрят устройство пешеходных дорожек вокруг территории Христорождественского монастыря.

В Московском и Центральном районах отремонтируют участки по ул. Левитана, ул. Озерная, от Волоколамскогопроспекта до Смоленского переулка и др.

На совещании также обсуждались вопросы обеспечения безопасности на дорогах областной столицы. В 2018 году предусмотрена установка 12 комплексов на девяти точках. Системы будут фиксировать нарушения скоростного режима и соблюдение правил при пропуске пешеходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.