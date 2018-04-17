Игорь Руденя вошел в ТОП-20 глав регионов по упоминаемости в социальных медиа

Губернатор Игорь Руденя по итогам марта занял 20-место среди глав российских регионов, которые наиболее часто упоминались в социальных медиа. В этом ТОП-20 руководитель Верхневолжья оказался впервые, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Примечательно, что Игорь Руденя, в отличие от ряда коллег, вошел в ТОП-20 с позитивной информационной повесткой, так же, как и опередивший его на одну позицию тульский губернатор Алексей Дюмин.

В частности, в соцмедиа активно обсуждалось, что в марте Тверскую область посетил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, с которым Игорь Руденя договорился о расширении сотрудничества. Речь шла, в том числе, о рефинансировании коммерческих кредитов Твери, повышении доступности банковских услуг в сельской местности и планах по реконструкции стадиона «Центральный» в областной столице.

Кроме того, Тверской вагоностроительный завод получил крупный заказ на производство электропоездов «Иволга» для Центральной пригородной пассажирской компании, а между Минпромторгом РФ и ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» (Кимры) был подписан первый в российском авиастроении специальный инвестиционный контракт. Губернатор Игорь Руденя в обоих случаях присутствовал при подписании документов.

Объектом повышенного внимания соцмедиа также стал визит в Тверь спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который принял участие в форуме муниципальных образований «Верхневолжье, устремленное в будущее» и отметил, что Тверская область уже подготовлена к реализации Послания Президента Владимира Путина по ряду ключевых направлений.

Из губернаторов ЦФО, кроме Игоря Рудени, в рейтинг вошли мэр Москвы Сергей Собянин (3-е место), глава Подмосковья Андрей Воробьев (4-е место) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (19-е место).

Лидером по упоминаемости стал экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для его построения учитывались сообщения в Twitter, «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.

Михаил Бородин