В Тверской области около 200 преподавателей основ православной культуры повысят квалификацию

В Тверской области в 2018 году будут действовать шесть площадок для повышения квалификации педагогов, преподающих основы православной культуры. Вопрос вошел в повестку заседания региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в России началась реализация проектов в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом РоссииВладимиром Путиным. Это решение главы государства направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.

«Глава государства отмечал: дать знания – это вторичная задача по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился к себе, к семье, к Родине. Вся работа системы образования и воспитания должна быть ориентирована на решение этой задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Курсы для преподавателей «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – одно из мероприятий Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы, принятой в регионе в начале текущего года.

В настоящее время созданы четыре площадки для стажировки учителей при монастыре Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе. Мероприятия организованы совместно с Тверской и Кашинской епархией. Принято решение направить из областного бюджета почти 280 тыс. рублей на создание еще двух площадок – при Ржевской и Торопецкой, Бежецкой и Весьегонской епархиях.

Предполагается, что в 2018 году курсы пройдут не менее 200 педагогов, которые обучают около 40 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.