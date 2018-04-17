В Тверском колледже культуры имени Н.А. Львова в 2018 году обновят окна

В 2018 году в общежитии и здании учебного корпуса Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова обновят окна. Решение о выделении средств на эти цели одобрено на заседании областной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В здании общежития будут заменены 19 окон. Таким образом, в 2018 году завершится обновление оконных блоков в учреждении. Кроме того, заменят 15 окон в здании учебного корпуса колледжа. На разработку проектно-сметной документации, закупку и установку оконных блоков из областного бюджета направят 799 тыс. рублей.

«Необходимо обязательно согласовать проектно-сметную документацию с региональным Министерством строительства и ЖКХ, в том числе относительно типа окон, материалов», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании Бюджетной комиссии также принято решение направить более 1,1 млн рублей на проведение капитального ремонта помещений в Осташковском детском доме. Планируется, что в учреждении отремонтируют несколько санитарно-гигиенических комнат и приведут в порядок потолки в четырех группах.

Справочно: В 2018 году на решение социально значимых вопросов местного значения муниципальные образования Верхневолжья получат субсидии общим объёмом свыше 5,1 млрд рублей – на 400 млн рублей больше, чем в 2017-м.

По отрасли культуры объем субсидий составляет более 315 млн рублей. Средства предусмотрены, в том числе на повышение зарплаты работников культуры в рамках выполнения майских указов Президента РФ Владимира Путина, строительство домов культуры на селе, укрепление материально-технической базы действующих ДК.

35% от общей суммы – более 1,8 млрд рублей – предназначено отрасли образования. Средства направляют, в том числе на строительство и ремонт школ, детских садов и загородных лагерей, обеспечение горячего питания учеников начальных классов, подвоз школьников, повышение заработной платы педагогов допобразования, приобретение путёвок в оздоровительные лагеря.

Всего в 2018 году субсидии предоставляются муниципалитетам на софинансирование расходов по 44 направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области.