В 2018 году в Тверской области на проведение скрининга беременных и новорожденных направят 19,3 млн рублей

В 2018 году из бюджета Тверской области на проведение скрининга беременных женщин и новорожденных детей будет направлено 19,3 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это очень важно, потому что это вопрос здоровья будущего поколения. Наша задача – не просто увеличить объемы финансирования отрасли здравоохранения, но и повысить качество оказываемой жителям медицинской помощи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На проведение скрининга беременных направлено более 12 млн рублей. Это позволит провести УЗИ-диагностику, биохимические исследования крови всем будущим мамам, вставшим на учет в первом триместре беременности.

Еще 7,2 млн рублей в бюджете региона предусмотрено на проведение неонатального скрининга всех новорожденных, появившихся на свет в родильных учреждениях Твери и области. Исследования будут проводиться по 5 наследственным заболеваниям – муковисцидоз, врожденный гипотериоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, галактоземия. Выявление этих редких заболеваний в первые дни жизни ребенка значительно влияет на эффективность дальнейшего лечения.

Увеличение рождаемости, сохранение здоровья детей – одни из первоочередных задач демографической политики Тверской области. Для ее решения в ближайшие годы особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий.

В настоящее время в Тверской области разрабатывается приоритетный региональный проект по улучшению демографии. В его формировании принимают участие представители медицинского сообщества, других сфер.

Как обозначил Губернатор Игорь Руденя, проект должен охватить весь комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и снижение показателей смертности в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.