Игорь Руденя провел заседание оргкомитета «Победа», посвященное подготовке к празднованию 9 мая в Тверской области

16 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оргкомитета «Победа», на котором обсудили подготовку Тверской области к предстоящему празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Речь шла об оказании поддержки ветеранам, проведении массовых мероприятий 9 мая, восстановлении воинских захоронений на территории региона.

«Ветераны — это золотой фонд нашего государства. Это люди, которые не только прошли войну, но и поднимали экономику страны. Качество подготовки и проведения мероприятий в честь Великой Победы — это показатель того, как мы относимся к своей истории. На уровне муниципалитетов нужно обеспечить личное поздравление каждого из ветеранов руководством муниципальных образований, депутатами, командирами воинских частей, волонтёрами», — обозначил Игорь Руденя.

В 2018 году по инициативе Губернатора Тверской области единовременная выплата ветеранам к Дню Победы увеличена в Верхневолжье в два раза, до 5 тыс. рублей. Получателями пособия станут 3368 человек — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников войны, а также награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как подчеркнул Игорь Руденя, приоритетные вопросы — медицинское, социальное, транспортное обеспечение ветеранов. В марте-апреле текущего года более 4,1 тысячи ветеранов прошли диспансеризацию, нуждающиеся получили необходимую медицинскую помощь в поликлиниках, стационаре и на дому. Организовано бесперебойное обеспечение ветеранов лекарствами.

По линии соцзащиты ветераны и труженики тыла получают ежемесячные денежные выплаты и компенсации на оплату услуг ЖКХ, могут воспользоваться льготным проездом на общественном транспорте, услугами пункта проката оборудования, «социального такси». В 2018 году продолжится реализация программы по обеспечению ветеранов жильём: планируется, что жилищные условия улучшат 22 представителя старшего поколения.

9 мая торжественные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Тверской области. Прохождение войск торжественным маршем и показы военной техники запланированы в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также Торопце и ЗАТО Озёрный.

Особое внимание требуется уделить подготовке событий по общественным инициативам, таким как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», обозначил Игорь Руденя. Ежегодно они собирают всё большее число участников.

В числе мероприятий, которые пройдут на территории Верхневолжья к Дню Победы — общероссийская минута молчания, акция «Наши герои», «Молодёжь помнит», «Поздравь ветерана», автопробеги, уроки мужества, квесты, конкурсы и фестивали военно-патриотической песни и другие.

Губернатор отметил важность сохранения и приведения в порядок воинских захоронений Тверской области. Эта работа в регионе ведётся, в частности, силами молодёжи. Проект «Дорога к обелиску» предусматривает шефство образовательных учреждений, военно-патриотических и поисковых отрядов за мемориалами.