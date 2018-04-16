В Тверской области проведено 2025 внеплановых проверок содержания общего имущества многоквартирных домов

В первом квартале 2018 года жители Тверской области направили в Госжилинспекцию региона 2422 обращения, по которым было проведено 2025 внеплановых проверок. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задачу по повышению эффективности работы управляющих компаний, а также государственного и общественного контроля в сфере ЖКХ поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Вопрос затрагивает интересы большинства граждан. Любой бизнес, который связан с получением денег от населения, должен быть максимально прозрачным и социально ответственным», — считает Игорь Руденя.

Большая часть обращений связана с оплатой жилищно-коммунальных услуг, содержанием общего имущества домов (канализации, вентиляции, кровли, ограждающих конструкций, инженерного оборудования, мест общего пользования, придомовой территории). Также жители выражали обеспокоенность ненадлежащим качеством коммунальных услуг, неудовлетворительной работой управляющих компаний.

По итогам проверок в адрес организаций, ответственных за качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, выдано 235 предписаний, составлен 461 протокол об административных правонарушениях. В некоторых случаях нарушения были оперативно устранены.

В частности, по требованию органа государственного жилищного надзора управляющая компания провела ремонт кровли дома № 29 по улице Никиты Головни в городеРжеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области.