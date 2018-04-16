Банк России приглашает на вебинар начинающих и опытных предпринимателей Конаковского района

Банк России 18 и 19 апреля с 10:00 до 13:00 проведет второй онлайн-марафон

«Деньги для дела» — шесть образовательных вебинаров для начинающих

предпринимателей и опытных бизнесменов. Информация об этом опубликована на

сайте регулятора.

«Главная цель проекта — рассказать о новых возможностях, которые помогут

предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников

вебинара», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

Так, участники мероприятия узнают, какие требования предъявляют банки к

бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как

происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как

получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу,

как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как

современные банковские технологии помогают вести бизнес.

От Банка России выступят представители службы по защите прав потребителей и

обеспечению доступности финансовых услуг Петр Петров (заместитель начальника

информационно-аналитического управления) и Юрий Божор (начальник отдела

методологии и анализа рисков финансовой доступности). Также поделятся

знаниями и ответят на вопросы участников генеральный директор группы

компаний «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, генеральный директор АНО «ЦФКП»,

член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая

Россия» Алексей Порошин, начальник управления рынка инноваций и инвестиций

Московской биржи Денис Пряничников и главный специалист управления по

развитию розничных клиентов Московской биржи Никита Карташев. Кроме того,

предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые

инструменты в своем бизнесе.

Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также

зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.