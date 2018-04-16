Банк России приглашает на вебинар начинающих и опытных предпринимателей Конаковского района

Банк России 18 и 19 апреля с 10:00 до 13:00 проведет второй онлайн-марафон
«Деньги для дела» — шесть образовательных вебинаров для начинающих
предпринимателей и опытных бизнесменов. Информация об этом опубликована на
сайте регулятора.
«Главная цель проекта — рассказать о новых возможностях, которые помогут
предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников
вебинара», — отмечают в пресс-службе ЦБ.
Так, участники мероприятия узнают, какие требования предъявляют банки к
бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как
происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как
получить проектное финансирование для своего бизнеса или капитал через биржу,
как защитить свой бизнес от движения валютного курса, а также выяснят, как
современные банковские технологии помогают вести бизнес.
От Банка России выступят представители службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг Петр Петров (заместитель начальника
информационно-аналитического управления) и Юрий Божор (начальник отдела
методологии и анализа рисков финансовой доступности). Также поделятся
знаниями и ответят на вопросы участников генеральный директор группы
компаний «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, генеральный директор АНО «ЦФКП»,
член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Алексей Порошин, начальник управления рынка инноваций и инвестиций
Московской биржи Денис Пряничников и главный специалист управления по
развитию розничных клиентов Московской биржи Никита Карташев. Кроме того,
предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые
инструменты в своем бизнесе.
Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также
зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.