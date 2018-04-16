В Чуприяновке Тверской области ведётся выборка грунта при строительстве тоннеля под железнодорожными путями

Ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с железнодорожными путями обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На строительство путепровода в Чуприяновке Тверской области из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

«Это значимый проект для Тверской области. Очень важно обеспечить контроль за качеством работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Как сообщил Министр транспорта региона Игорь Павлов, в настоящее время работы на объекте ведутся в двухсменном режиме, идёт выборка грунта из тоннеля. Затем специалисты приступят к сварным работам и созданию монолитной конструкции.

Кроме того, готовится сметная документация на ремонт дороги от Чуприяновки до трассы М-10 протяжённостью около 4 км. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей. Также будет проведена реконструкция около 300 метров дороги на выезде из тоннеля в сторону Старого Погоста и по ул. Школьная, где сделают площадку для остановки общественного транспорта.

На заседании обсуждался также ввод в эксплуатацию пешеходного моста на станции Чуприяновка, основные работы на котором завершены. Объект возведен ОАО «РЖДстрой» за счёт собственных средств, договоренность об этом была достигнута на встрече вице-президента компании «РЖД», главы генподрядчика «РЖДстрой» Олега Тони с Губернатором Игорем Руденей в 2017 году.

На заседании Бюджетной комиссии рассмотрены вопросы выделения средств на ремонт ряда дорожных объектов. Из областного бюджета направят 30,2 млн рублей на завершение ремонта дороги в деревне Захарьино в Калининском районе протяженностью более 8 км.

Свыше 14,2 млн рублей предусмотрено на восстановление изношенных покрытий на участке 2,7 км автодороги Михайловское – Власьево – Вишняково в Калининском районе. Привести дорогу в порядок поручал Губернатор Игорь Руденя в связи с обращениями граждан. Помимо этого, запланированы проектные работы, связанные с ремонтом моста через реку Ведемья на указанном участке.

Пресс-служба Правительства Тверской области.