Более 60 служебных автомобилей для участковых полиции и ГИБДД планируется приобрести в 2018 году за счёт бюджета Тверской области

Ряд вопросов об укреплении материально-технической базы органов внутренних дел Верхневолжья вошёл в повестку дня заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В частности, в 2018 году в рамках соглашения между Правительством региона и УМВД планируется приобрести 32 новые служебные машины для участковых уполномоченных и 36 автомобилей для ГИБДД.

«Тверская область — огромный регион с большим количеством отдалённых населённых пунктов. Для обеспечения общественной безопасности на территории Верхневолжья необходимо, в том числе, закупить современный служебный транспорт для полиции», — обозначил Игорь Руденя.

Машины будут оборудованы видеорегистраторами и сигнальными громкоговорящими установками. Кроме того, автомобили ГИБДД дополнительно оснастят алкотестерами, приборами для замера тонировки, портативными видеорегистраторами.

Обновление автопарка органов внутренних дел направлено на уменьшение уровня преступности в регионе, а также выполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина в части снижения смертности от ДТП. В 2017 году Правительство Тверской области передало подразделениям УМВД в муниципалитетах 28 новых служебных автомобилей для участковых и подразделений по делам миграции, 27 патрульных машин ГИБДД.

В этом году российская полиция отметит 300-летие со дня образования. Как считает Игорь Руденя, укрепление материально-технической базы подразделений УМВД в регионе также будет способствовать повышению авторитета ведомства, мотивации сотрудников, уровня доверия граждан к представителям органов правопорядка.

На одном из заседаний Бюджетной комиссии Тверской области в марте обсуждалось финансирование мероприятий по развитию на территории Верхневолжья системы генетической экспертизы в правоохранительной деятельности. На эти цели предполагается направить из бюджета региона более 6,8 млн рублей. По мнению Губернатора, применение инновационных методов исследований актуально при раскрытии преступлений против личности, угонов, в борьбе с нелегальной миграцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области.