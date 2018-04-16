Центробанк приглашает тверичан на всероссийский конгресс волонтёров финансового просвещения

Волонтеры финансового просвещения соберутся на IV Всероссийский

конгресс 29–30 мая 2018 года в подмосковном Одинцово. Организатор встречи

Экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России.

В ходе конгресса волонтеры – представители образовательных, научных и

общественных организаций, которые активно работают в области финансового

просвещения, – обменяются опытом реализации проектов повышения финансовой

грамотности, обсудят механизм взаимодействия в этой сфере, узнают о лучших

зарубежных практиках.

Важным вопросом станет координация волонтерского движения в области

повышения финансовой грамотности в России с учетом внесения изменений в

закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Кроме того, на конгрессе состоится награждение участников, внесших

заметный вклад в повышение финансовой грамотности населения, специальной

премией в номинациях, учрежденных для профессиональных участников

финансового рынка, саморегулируемых и общественных организаций, волонтеров,

преподавателей, территориальных подразделений Банка России и региональных

администраций, государственных служащих и журналистов.

В конгрессе примут участие представители российских образовательных

учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских

домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты,

волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка,

научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и

информационных программ и продуктов, а также представители Банка России,

Министерства образования и науки Российской Федерации, Минфина России,

Роспотребнадзора,

администраций

субъектов

Российской

Федерации,

региональных органов управления образованием.

В рамках конгресса будет организована выставка-ярмарка проектов по

повышению финансовой грамотности.

Участие во всех мероприятиях конгресса, включая выставку-ярмарку, бесплатное.

Место проведения конгресса: Корпоративный университет Банка России

(Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21).