Центробанк приглашает тверичан на всероссийский конгресс волонтёров финансового просвещения

Волонтеры финансового просвещения соберутся на IV Всероссийский
конгресс 29–30 мая 2018 года в подмосковном Одинцово. Организатор встречи
Экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России.
В ходе конгресса волонтеры – представители образовательных, научных и
общественных организаций, которые активно работают в области финансового
просвещения, – обменяются опытом реализации проектов повышения финансовой
грамотности, обсудят механизм взаимодействия в этой сфере, узнают о лучших
зарубежных практиках.
Важным вопросом станет координация волонтерского движения в области
повышения финансовой грамотности в России с учетом внесения изменений в
закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Кроме того, на конгрессе состоится награждение участников, внесших
заметный вклад в повышение финансовой грамотности населения, специальной
премией в номинациях, учрежденных для профессиональных участников
финансового рынка, саморегулируемых и общественных организаций, волонтеров,
преподавателей, территориальных подразделений Банка России и региональных
администраций, государственных служащих и журналистов.
В конгрессе примут участие представители российских образовательных
учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских
домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты,
волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка,
научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и
информационных программ и продуктов, а также представители Банка России,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Минфина России,
Роспотребнадзора,
администраций
субъектов
Российской
Федерации,
региональных органов управления образованием.
В рамках конгресса будет организована выставка-ярмарка проектов по
повышению финансовой грамотности.
Участие во всех мероприятиях конгресса, включая выставку-ярмарку, бесплатное.
Место проведения конгресса: Корпоративный университет Банка России
(Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21).