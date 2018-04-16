В Тверской областной академической филармонии установят оборудование для слабослышащих

В Тверской областной академической филармонии появится специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями по слуху. Это позволит улучшить качество звука для граждан, пользующихся слуховыми аппаратами. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На приобретение индукционных систем «CLS-5» и мобильных устройств «Р-СТС» в рамках программы «Доступная среда» направят более 498 тыс. рублей из регионального бюджета. Оборудование будет установлено в большом концертном зале, малом зале и вестибюле филармонии.

В январе текущего года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить действие программы «Доступная среда» до 2025 года.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья должны быть вовлечены в образовательный процесс, получать качественные медицинские и социальные услуги, с комфортом посещать учреждения культуры и спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в Тверской области по программе «Доступная среда» планируется адаптировать для маломобильных граждан 26 учреждений соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Общий бюджет «Доступной среды» на 2018 год – более 29,3 млн рублей. В том числе 11,9 млн рублей – средства федерального бюджета, свыше 17,4 млн рублей – региональной казны.

Программа «Доступная среда» реализуется в России с 2011 года. В Тверской области с этого времени адаптировано более 220 объектов в сфере соцзащиты, образования, культуры и спорта. Общий объём финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов превысил 1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.