В семи социальных учреждениях Тверской области проведут ремонт и обновят мебель

Более 3,4 млн рублей направят в Тверской области в 2018 году на ремонт и обновление мебели в шести реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в Кашаровском доме-интернате в Вышнем Волочке. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 13 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил, что сегодня в Тверской области приоритетное внимание уделяется развитию социальных учреждений.

2,3 млн рублей из областного бюджета направят на проведение ремонтных работ в трех организациях. Кашаровскому детскому дому-интернату, где воспитываются дети с нарушениями в интеллектуальном развитии, предусмотрено 996 тыс. рублей на ремонт кабинетов. Реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями Твери и Ржева – соответственно 811,1 тыс. рублей и 490 тыс. рублей. В тверском центре приведут в порядок группы дневного пребывания, в ржевском отремонтируют потолки.

Кроме того, шести реабилитационным центрам Тверской области выделят 1,1 млн рублей на обновление мебели, приобретение оргтехники. Финансирование получат Кашаровский детский дом-интернат, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями Бежецкого и Конаковского районов, Вышнего Волочка, Ржева и Торжка.

Пресс-служба Правительства Тверской области