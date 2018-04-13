Хлеб из Твери стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса

На состоявшемся в Москве Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2018» продукция тверского предприятия завоевала Гран-при. Конкурс проводился в рамках 24-й международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка «Modern Bakery Moscow».

«Пищевая промышленность является брендом Тверской области. Сегодня наша продукция широко представлена на прилавках в регионе, Москве, Санкт-Петербурге, отмечена на инвестиционном форуме в Сочи. Важно, что на тверских хлебопекарных предприятиях активно внедряются передовые технологии, организована логистика, современные склады, обеспечена высокая культура производства. И самое главное – здесь работают жители Твери и области», – отметил Игорь Руденя в ходе посещения ведущих тверских хлебозаводов в прошлом году.

Организаторы конкурса – Министерство сельского хозяйства РФ, Российский Союз пекарей, Международная промышленная академия и НИИ хлебопекарной промышленности.

Всего на конкурс было представлено 123 образца хлебобулочной продукции от 28 предприятий из 17 регионов страны. Победители определялись в семи номинациях. По итогам двух этапов конкурса тверскому предприятию ЗАО «Хлеб» присужден Гран-при за хлеб ржано-пшеничный заварной «Бородинский – новый», «Боярский» и каравай Праздничный и Свадебный.

Чуть ранее продукция тверских хлебопеков получила высокую оценку экспертов на Международном смотре качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции» в Москве. На конкурс было представлено 242 образца продукции от 39 предприятий из 21 региона России. Бронзовой, серебряной и золотой медалями конкурса награждено ОАО «Волжский пекарь». Обладателем серебряной, золотой медалей, Гран-при за высокое мастерство и широкий ассортимент мучных кондитерский изделий стало ЗАО «Хлеб». Также предприятие получило Кубок III степени за высокое мастерство в оформлении торта «Восторг» по итогам конкурса «Профессиональное признание».

Как отметили организаторы конкурсов, столь значимая оценка качества тверской продукции показала высокий профессионализм руководства и коллективов обоих предприятий, а представленная на выставке продукция продемонстрировала широкий ассортимент выпускаемых там хлебобулочных изделий.

Пресс-служба Правительства Тверской области