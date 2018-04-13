В Твери увековечили память выдающегося композитора, автора гимна России Александра Александрова

13 апреля отмечается 135-летие со дня рождения Народного артиста СССР, композитора, хорового дирижёра, автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова. В Твери в память о выдающемся деятеле культуры, который на протяжении 12 лет являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора, открыли мемориальную доску. Объект расположен на ул. Ивана Седых, д. 2, где жил Александр Александров.

От имени Губернатора Игоря Рудени участников торжественной церемонии приветствовал заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

«Александр Александров очень много внёс в музыкальную культуру России в целом и Твери в частности. Именно здесь он сформировался как мастер. Очень символично, что сейчас идёт воссоздание Спасо-Преображенского собора. 2018-й — знаковый год для Тверской области, это год 700-летия подвига основателя собора, святого благоверного князя Михаила Тверского», — отметил Андрей Белоцерковский.

Восстановление собора — знаковое событие, подчеркнул почётный гость мероприятия, праправнук Александра Александрова, оперный певец Олег Александров.

«Люди помнят и любят Александра Александрова. Он создал символ нашей Победы — песню «Священная война», символ нашей страны — гимн. Духовная музыка, которая занимает огромное место в творчестве Александра Александрова — это один из символов в православии», — сказал Олег Александров.

В ходе торжественного открытия мемориальной доски Александру Александрову перед собравшимися выступил мужской хор Валаамского монастыря, который в настоящее время находится с гастролями в Твери.

Выдающийся деятель культуры Александр Александров жил и работал в столице Верхневолжья с 1906 по 1918 год. Под его руководством хор Спасо-Преображенского собора за короткое время стал лучшим на тверской земле.

Сегодня собор восстанавливается при активной поддержке Губернатора Игоря Рудени. Завершить основные работы планируется к декабрю этого года, когда в Твери отметят знаковую дату —700-летие подвига Михаила Тверского. Ожидается, что событие привлечёт в регион большое количество почётных гостей, паломников, туристов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.