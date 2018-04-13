В Тверской области разработают пакет мер по поддержке системы здравоохранения в районах

13 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Часть вопросов касалась развития социальной сферы, в том числе здравоохранения.

Как подчеркнул Игорь Руденя, для областного Правительства приоритетным является развитие инфраструктуры, создание комфортных условий в социальных учреждениях, медицинских организациях.

«В ближайшее время нам необходимо решить вопросы по выделению средств – это будет целый пакет мер по Максатихинскому, Бологовскому и другим районам. Это касается ремонта центральных районных больниц, замены в учреждениях лифтов. Скоро лето, поэтому нужно провести конкурсные процедуры, чтобы вовремя начать необходимые ремонтные работы», – сказал Игорь Руденя.

Как сообщил Губернатор, Тверская область получила дополнительное федеральное финансирование на решение важнейшей задачи, которую поставил в своём Послании Президент России Владимир Путин – обеспечение шаговой доступности в первичном звене здравоохранения.

В регион поступили средства федерального бюджета в объеме 196,3 млн рублей. Из них 60,8 млн рублей направят на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 135,5 млн рублей – на закупку передвижных медицинских комплексов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.