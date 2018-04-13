Единый миграционный центр в Тверской области будет расположен на удалении от жилых домов и социальных объектов

13 апреля Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству единого миграционного центра по работе с иностранными гражданами в Тверской области. Вопрос обсудили члены регионального Правительства, представители силовых и миграционных ведомств, паспортно-визовой службы.

«Центр должен стать одним из элементов реализации региональной миграционной политики. Его появление позволит нам создать прозрачную и современную систему трудоустройства иностранных граждан на предприятия, которые не смогли подобрать высококвалифицированные кадры на территории тверского региона и Российской Федерации», - обозначил Игорь Руденя.

На совещании обсуждались вопросы места размещения центра, строительства объекта, требований к территории, зданию. Планируется, что он будет расположен в Калининском районе области, на удаленном расстоянии от жилых домов и социальных объектов. Для обеспечения доступности объекта предполагается организовать транспортное сообщение. Также может быть использована действующая схема межмуниципальных маршрутов.

Здание будет одноэтажным со всеми необходимыми инженерными коммуникациями, парковкой, огражденной территорией и пропускной системой. Учреждение будет работать по системе «одного окна», здесь иностранные граждане смогут пройти необходимые медицинские обследования, тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Справочно: С 2018 года стоимость патента на работу для иностранных граждан в Тверской области увеличена до 5 194 руб. По данному показателю регион находится в лидерах по Центральному федеральному округу. Меры по повышению стоимости патента дают свои результаты. В прошлом году количество выданных патентов снизилось более чем на 10%. При этом объем средств, поступивших в бюджет области от выдачи разрешений, значительно увечился.

Пресс-служба Правительства Тверской области