В Твери откроется мемориальная доска в честь автора гимна России Александра Александрова

13 апреля в Твери отметят 135-летие со дня рождения Народного артиста СССР, композитора, хорового дирижёра, автора музыки гимна нашей страны Александра Александрова. В 13:30 на улице Ивана Седых, 2 будет открыта мемориальная доска в честь выдающегося деятеля культуры, чей творческий путь связан с Верхневолжьем. В 15:00 на сцене Тверской академической филармонии состоится концерт, посвящённый Александру Александрову. Гостем торжественных мероприятий станет праправнук композитора, оперный певец Олег Александров.

Александр Александров получил профессиональное образование в Петербургской и Московской консерваториях. В 1902-1906 годах был регентом соборного храма и преподавателем хорового искусства в Бологое. С 1906 по 1918 годы жил и работал в Твери — создал музыкальную школу, преподавал в учебных заведениях города, являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора, который сегодня восстанавливается в столице региона при активной поддержке Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Завершить основные работы планируется к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, знаменательную дату отметят в декабре этого года. Ожидается, что событие привлечёт в регион большое количество почётных гостей, паломников, туристов.

Считается, что 12-летнее пребывание Александра Александрова в столице Верхневолжья стало временем его полного становления как композитора и хорового дирижёра. Впоследствии деятель искусства был приглашён в столицу, где возглавил хор Храма Христа Спасителя, работал хормейстером и консультантом ряда театров, преподавал в Московской консерватории.

В 1928 году Александр Александров стал одним из создателей и первым руководителем Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной Армии. В настоящее время он носит название академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и является крупнейшим художественным коллективом страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области